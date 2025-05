Certyfikacja budynków mieszkaniowych w Polsce. Wzrost o 60% powierzchni certyfikowanej. Zielony Dom umacnia się na rynku

11:00

Autor: materiały prasowe PLGBC Analiza danych z okresu od marca 20024 r. do marca 2025 r. uwidacznia rosnące zainteresowanie zrównoważonymi rozwiązaniami w sektorze nieruchomości mieszkaniowych.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego opublikowało raport „Zrównoważone certyfikowane budynki 2025”. Analizie został poddany aktualny stan certyfikacji budynków w Polsce. Wynika z niego, że w sektorze nieruchomości mieszkaniowych rośnie zainteresowanie zrównoważonymi rozwiązaniami. Powierzchnia budynków certyfikowanych rośnie, zyskuje również polski certyfikat Zielony Dom.

Spis treści

Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wzrost certyfikowanych powierzchni mieszkalnych

Analizie poddano dane z okresu od marca 2024 do marca 2025. Z raportu wynika, że całkowita powierzchnia budynków mieszkalnych, które uzyskały we wspomnianym czasie wielokryterialne certyfikaty ekologiczne, wzrosła o 60% w porównaniu do wyniku z roku poprzedniego. Wyniosła ona ponad 1,3 mln m².

Certyfikat Zielony Dom zyskuje na rynku

Wzrosła również powierzchnia budynków certyfikowanych w systemie Zielony Dom – ponad 41 tys. m2, co oznacza, że zwiększyła się dwukrotnie. Dominującym na rynku nadal pozostaje brytyjski system BREEAM. Powierzchnia mieszkalna budynków, które uzyskały ten certyfikat, przekroczyła 2 mln m².

Pierwszy polski wielokryterialny certyfikat Zielony Dom zyskuje na znaczeniu. Oferuje on system dostosowany do lokalnych uwarunkowań i jednocześnie spełnia międzynarodowe standardy zrównoważonego budownictwa. Zgodnie z danymi z raportu, w omawianym okresie przybyło 35 nowych budynków z certyfikatem Zielony Dom, co stanowi prawie 6% udziału w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Warto podkreślić, że przyznano pierwszy precertyfikat Zielony Dom v.2 na poziomie Premium dla inwestycji wielorodzinnej realizowanej przez Katowickie TBS.

W roku 2024 kryteria certyfikatu Zielony Dom zostały dostosowane do wymogów Taksonomii UE. Był to istotny krok w jego rozwoju. Dzięki wprowadzonym zmianom deweloperzy otrzymali narzędzie, które umożliwiło im obiektywną ocenę ekologicznego wpływu ich projektów zgodną z przepisami unijnymi. To z kolei przekłada się m.in. na możliwość uzyskania korzystniejszych warunków finansowania i na dostęp do zielonych instrumentów finansowych.

Który sektor wiedzie prym w statystykach certyfikacji?

Jak wskazuje raport PLGBC, wzrost całkowitej certyfikowanej powierzchni budynków w Polsce wyniósł 30%. Osiągnęła ona poziom ponad 50 mln m². Sektor biurowy przez lata przodował w zestawieniach certyfikacji, ale obecnie uległo to zmianie.

Pierwsze miejsce przejęły obiekty magazynowe i przemysłowe (54,2% udziału w całkowitej powierzchni). Natomiast budownictwo mieszkaniowe zajęło drugie miejsce pod względem przyrostu certyfikowanych budynków (87 obiektów). Oznacza to, że wśród deweloperów mieszkaniowych rośnie świadomość ekologiczna.

System BREEAM liderem na rynku polskim

System BREEAM nadal dominuje na polskim rynku certyfikacji we wszystkich sektorach. Jego udział w całkowitej certyfikowanej powierzchni wynosi 88% (328 certyfikatów). Warto jednak podkreślić, że biorąc pod uwagę jedynie sektor mieszkaniowy, polski certyfikat Zielony Dom systematycznie zyskuje na znaczeniu. Istotną rolę odegrało tu dostosowanie go do europejskich standardów Taksonomii UE, co pokazało, że może on skutecznie wypełniać niszę na polskim rynku mieszkaniowym.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Lary i penaty. O bezpiecznej czułości architektury

Zobacz też: Zielona rewolucja w centrum biznesowym Olivia Centre w Gdańsku