Nowa odsłona certyfikatu Zielony Dom. Teraz zgodny z Taksonomią UE

14:40

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) wprowadza ważne aktualizacje w certyfikacji wielokryterialnej Zielony Dom. Umożliwią one weryfikację zgodności certyfikowanych inwestycji mieszkaniowych z wymogami Taksonomii UE. Dlaczego to tak ważne i co oznacza dla inwestorów i nabywców mieszkań?

Rozmowy Muratora: Artur Pęksyk, Porta KMI POLAND Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) wprowadza ważne aktualizacje w certyfikacji Zielony Dom. Umożliwią one weryfikację zgodności certyfikowanych inwestycji mieszkaniowych z wymogami Taksonomii UE. Zmiany te pozwolą deweloperom i inwestorom na skuteczniejsze włączenie się w realizację europejskich celów klimatycznych i zwiększenie konkurencyjności ich projektów na międzynarodowym rynku.

Czym jest taksonomia UE?

Taksonomia UE to kompleksowy system klasyfikacji działalności gospodarczej wprowadzony w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Opiera się na kryteriach środowiskowych, społecznych oraz korporacyjnych (Ecology, Society, Governance - w skrócie ESG), które mają na celu identyfikację działalności gospodarczych zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj też:

Jaki jest cel taksonomii UE?

Taki rodzaj klasyfikacji pozwala inwestorom, instytucjom finansowym oraz przedsiębiorstwom dokonywać świadomych wyborów inwestycyjnych, promując innowacyjne technologie oraz praktyki proekologiczne. W przypadku sektora budowlanego ocenie w ramach Taksonomii UE podlegają

zarówno nowe budynki,

jak i te poddawane renowacji,

a także działalność związana z posiadaniem i najmem nieruchomości.

Zobacz też:

Zielony Dom - pierwszy wielokryterialny certyfikat bezpośrednio odnoszący się do taksonomii

Zielony Dom to pierwszy certyfikat wielokryterialny na polskim rynku, który bezpośrednio odnosi się do wymogów Taksonomii UE" - komentuje Dorota Bartosz, dyrektorka w PLGBC oraz autorka założeń certyfikatu Zielony Dom. - "Już teraz wiemy, że ta zmiana przełoży się na wymierne korzyści biznesowe. Inwestycje spełniające kryteria Taksonomii UE mają większe szanse na pozyskanie korzystnego finansowania i cieszą się rosnącym zainteresowaniem świadomych ekologicznie nabywców"

Dwa z 6 celów środowiskowych taksonomii UE

System Taksonomii UE opiera się na sześciu celach środowiskowych, wśród których znajdują się między innymi łagodzenie zmian klimatu oraz adaptacja do zmian klimatu. To właśnie one brane będą pod uwagę podczas nowego sposobu weryfikacji dostępnego w ramach certyfikatu Zielony Dom.

Zobacz też:

Zmiany w certyfikacie

Certyfikat Zielony Dom zgodny z Taksonomią został uzupełniony o rozdział VII, który zawiera wszystkie kryteria oceniania w ramach wymagań zawartych w Taksonomii UE. Ocena tych kryteriów jest integralną częścią certyfikatu Zielony Dom.

W praktyce certyfikowane inwestycje będą analizowane pod kątem istotnego wkładu środowiskowego, spełniania technicznych kryteriów kwalifikacji oraz zasady „nie wyrządzania poważnych szkód” (eng. Do No Significant Harm) dla dwóch głównych celów środowiskowych w ramach Taksonomii " - tłumaczy Dorota Bartosz.

Co daje inwestorom i deweloperom zaktualizowany certyfikat Zielony Dom?

Dostosowanie certyfikatu Zielony Dom do wymogów Taksonomii UE to ważny moment dla polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Dzięki tej zmianie inwestorzy i deweloperzy otrzymują narzędzie pozwalające na obiektywną ocenę ekologicznego wpływu ich projektów, zgodną z przepisami unijnymi. Daje to przewagę konkurencyjną, potwierdza wysokie standardy i wyróżnia inwestycję na rynku, podnosząc równocześnie jej wartość. Pozwoli również na lepsze przygotowanie się na przyszłe regulacje, minimalizując ryzyko kosztownych modernizacji w przyszłości. Zgodność inwestycji z Taksonomią UE przekłada się także na dostęp do preferencyjnego finansowania w postaci uzyskania korzystnych warunków kredytowania i dostępu do „zielonych” instrumentów finansowych.

Czytaj też:

Wprowadzenie możliwości certyfikacji zgodnie z Taksonomią UE w ramach Zielonego Domu pokazuje, że polski rynek nieruchomości dojrzał do przyjęcia bardziej wymagających standardów środowiskowych, a jednocześnie dostrzega szansę na rozwój i zwiększenie konkurencyjności na europejskim rynku

- podsumowuje Dorota Bartosz.

Więcej o certyfikacie Zielony Dom:

Julia Jankowska