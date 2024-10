Trzeci etap osiedla Fama Jeżyce ukończony - przyglądamy się elewacjom i specjalnym tynkom

15:34

Fama Jeżyce to jedna z największych inwestycji powstających w centrum poznańskiej dzielnicy Jeżyce, na terenie o powierzchni niemal 8 ha, na którym wcześniej funkcjonował zakład „Wiepofamy”. Zaprojektowaną przez pracownię HRA Architekci inwestycję charakteryzuje wysoki standard wykończenia. Najnowszy, III etap osiedla Fama Jeżyce, obejmuje dwa budynki.

Spis treści

Najnowszy etap poznańskiej inwestycji Fama Jeżyce - jego zalety zdaniem producenta elewacji

Projekt uznanego biura HRA Architekci

Indywidualne rozwiązania w każdym budynku, spójne z sąsiednią zabudową

Wysoki standard wykończenia, m.in. zastosowanie systemów ETICS i materiałów elewacyjnych Dryvit

Spółka Monday Development, część Grupy Unidevelopment, ukończyła niedawno III etap inwestycji mieszkaniowej Fama Jeżyce, która powstaje w jednej z najbardziej urokliwych dzielnic Poznania. Osiedle zostało zrealizowane przez Generalnego Wykonawcę – Unibep S.A. według projektu biura HRA Architekci. Jego najnowszy etap wyróżniają potraktowane ze szczególnym pietyzmem elewacje.

W każdym z dwóch budynków tworzących kwartał zabudowy zastosowano indywidualne rozwiązania nawiązujące do historii i klimatu okolicy, a wysoki standard wykończenia uzyskano m.in. dzięki zastosowaniu złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i materiałów elewacyjnych marki Dryvit, wiodącego eksperta od tych technologii" - zachwalają przedstawiciele firmy Dryvit.

Centrum kultowych Jeżyc, w miejscu dawnej Wiepofamy

Fama Jeżyce to jedna z największych inwestycji powstających w centrum poznańskiej dzielnicy Jeżyce, na terenie o powierzchni niemal 8 ha, na którym wcześniej funkcjonował zakład „Wiepofamy” – wiodącego w Wielkopolsce producenta obrabiarek. Atutem osiedla jest atrakcyjna lokalizacja, zapewniająca dostęp do szerokiej oferty gastronomicznej i kulturalnej, ciszę i spokój pobliskich parków oraz dogodny dojazd do centrum miasta.

Części osiedla, nawiązania historyczne

Każda z części osiedla, powstających na kolejnych etapach, tworzy odrębny kwartał zabudowy, z innymi rozwiązaniami. Elewacje w każdej z części mają być w zamierzeniu spójne z charakterem dzielnicy. Na przykład znajdziemy tu zaokrąglone narożniki, nawiązujące do architektury z okresu międzywojennego.

Najnowszy etap inwestycji Fama Jeżyce i jego cechy szczególne

Najnowszy, trzeci etap to dwa siedmiopiętrowe budynki, mieszczące łącznie 369 mieszkań i 12 lokali usługowych oraz miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej. Oba budynki są już ukończone. Różnią się rozmiarem. Ich elewacje są wykonane między innymi z wykorzystaniem systemów ETICS i materiałów firmy Dryvit.

Większy budynek trzeciego etapu Famy - fasada

Założono w nim system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych Drysulation Pro, na wierzchu położono zaś tynk mineralny Drytex, pomalowany na biało, i barwiony w masie czarny tynk Hybrid. Wykorzystano pigmenty Stratatone. Dzięki temu kolor tynku ma być ciemny i żywy, i pozostawać intensywny w kolorze w warunkach ekspozycji na słońce.

Cokół wykończono tynkiem dekoracyjnym Ameristone, barwy ciemnografitowej. Jest to akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym, mająca dawać efekt kamienia oraz gwarantować odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na elewacji miejscowo wykorzystano także okładzinę z cegieł klinkierowych o zróżnicowanej kolorystyce i matowym wykończeniu.

Drugi, mniejszy budynek w drugim etapie osiedla i jego elewacje

Zastosowane tu rozwiązania nawiązują do większego budynku tego etapu oraz do przemysłowej historii miejsca. Drysulation Pro, ciemny tynk dekoracyjny i cegła w jasnych brązach to zastosowane tu rozwiązania.

Estetyka i praktyczność

Dostawca materiałów na elewacje famy podkreśla, że są one nie tylko ładne, ale też praktyczne.