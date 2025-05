Zakątek Telimeny w Krakowie: inwestycja mieszkaniowa w zielonej części Bieżanowa Nowego. Projekt obejmie 73 mieszkania

7:49

Autor: materiały prasowe Archicom Inwestycja mieszkaniowa Zakątek Telimeny w Krakowie zaoferuje 73 mieszkania.

Nowa inwestycja mieszkaniowa Archicom – Zakątek Telimeny – zlokalizowana jest w zielonej części Bieżanowa Nowego. Przyszłym mieszkańcom zaoferuje 73 mieszkania. Projekt wpisuje się w koncepcję rozwoju południowych dzielnic Krakowa oraz stworzenia kameralnych i dobrze skomunikowanych osiedli.

Spis treści

Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zakątek Telimeny stworzony z myślą o wygodnym, codziennym życiu

Osiedle mieszkaniowe Zakątek Telimeny zaprojektowano w taki sposób, by przyszłym mieszkańcom zapewnić udogodnienia w codziennym życiu. Budynek został wkomponowany w strukturę dobrze rozwiniętej dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców zostaną przekazane 73 mieszkania, od jedno do czteropokojowych. Wśród nich znajdą się przestronne lokale dla rodzin, mieszkania z ogródkami i kompaktowe układy inwestycyjne.

Projektanci postawili na doświetlenie wnętrz poprzez zastosowanie dużych okien, balkonów oraz balkonów francuskich. Projekt wyróżnia prosta, nowoczesna bryła, stonowana kolorystyka i spójna architektura. Dzięki temu budynek wpisuje się w charakter dzielnicy.

15-minutowe miasto Zakątek Telimeny

Zakątek Telimeny to propozycja dla tych, którzy chcą mieszkać spokojnie, ale jednocześnie blisko miejskiej infrastruktury. Nasz projekt wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta, gwarantując szybki dostęp infrastruktury handlowej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Dzięki temu Zakątek Telimeny będzie miejscem chętnie wybieranym zarówno przez rodziny z dziećmi, jak i osoby poszukujące atrakcyjnej lokalizacji pod wynajem – komentuje Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Lokalizacja inwestycji Zakątek Telimeny

Lokalizacja inwestycji Zakątek Telimeny zapewnia dostęp do rozległego skweru, który jest miejscem aktywności i odpoczynku mieszkańców dzielnicy. W pobliżu znajdują się również liczne tereny zielone i rekreacyjne, takie jak Park Aleksandry, Zakręcony Ogród Krakowian czy okolice Prokocimia, które oferują szeroką infrastrukturę sportową i place zabaw dla dzieci.

Filozofia Archicom, która stawia na miastotwórczość, zrównoważony rozwój i przemyślaną urbanistykę

Osiedle zaprojektowano zgodnie z tą filozofią. Do dyspozycji mieszańców będzie 90 miejsc parkingowych (w tym 84 w garażu podziemnym), komórki lokatorskie oraz przestrzeń wspólna z rowerownią i wózkownią. Co więcej, na parterze zaplanowano 6 lokali handlowo-usługowych.

Autor: materiały prasowe Archicom Do dyspozycji przyszłych mieszkańców zostaną przekazane 73 mieszkania, od jedno do czteropokojowych. Wśród nich znajdą przestronne lokale dla rodzin, mieszkania z ogródkami i kompaktowe układy inwestycyjne.

Murowane starcie Garaż – w bryle czy oddzielny? MUROWANE STARCIE