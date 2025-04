Bieżanów-Prokocim, historyczna dzielnica Krakowa

Bieżanów to dzielnica, która wyróżnia się wyjątkowym połączeniem terenów zielonych z rozwiniętą infrastrukturą, co czyni ją idealnym miejscem do życia dla rodzin z dziećmi. Z jednej strony mamy tu liczne parki, z drugiej natomiast – dobrze rozwinięte zaplecze ofertę edukacyjne. To miejsce, gdzie rodziny mogą czuć się bezpiecznie, a ich dzieci mają dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów do nauki i rozwoju. Bieżanów to także miejsce pełne możliwości kulturalnych, czego najlepszym przykładem jest bogata oferta Dworu Czeczów – mówi

Krzysztof Tętnowski.