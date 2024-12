Czy ceny mieszkań w listopadzie są niższe? Gdzie najwyższe obniżki?

Ceny mieszkań w listopadzie 2024 w największych miastach w Polsce. Czy wciąż jest coraz drożej?

Autor: Dariusz Jędrzejewski Czy w listopadzie znowu wzrosła cena metra kwadratowego?

Według analizy serwisu BIG DATA RynekPierwotny.pl ceny mieszkań w niektórych miejscach w Polsce wciąż rosną. Tak jest w Trójmieście, Poznaniu i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Są jednak spadki, a także miejsca „małej stabilizacji”.

Na początku 2024 r. rynek mieszkaniowy napędzały siłą rozpędu zapowiedzi nowego rządowego programu dopłat do kredytów. Osoby, które mogły skorzystać z programu czekały jednak z podjęciem decyzji kupna, a deweloperzy realizowali rozpoczęte wcześniej inwestycje. Przez cały prawie rok rząd nie podjął decyzji, a ceny się ustabilizowały. Niektórzy deweloperzy rozpoczęli przygotowywać programy sprzedaży, które miały uwzględniać późniejsze wprowadzenie rządowego programu. W ofertach zaczęły pojawiać się promocje. Oferta na rynku mieszkaniowym wydaje się duża. Listopad jednak pokazuje, że do prawdziwych obniżek jeszcze nie doszło.

Ceny mieszkań w listopadzie 2024. Gdzie i o ile wzrosły ceny?

W listopadzie rekordowa 4-procentową podwyżkę średniej ceny metra kwadratowego zanotowana została w Trójmieście, gdzie cena sięgnęła 16,2 tys. zł/m kw. O 2% podrożał metr Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,2 tys. zł/m kw.) i o 1% w Poznaniu (12,3 tys. zł/m kw.).

– Oczywiście to nie oznacza, że deweloperzy o tyle podnieśli ceny oferowanych mieszkań. Od dawna zwracam uwagę, że w skali miesiąca ich średnia cena metra kwadratowego może gwałtownie wzrosnąć, jeśli na rynek trafi pula drogich – jak na dany rynek – lokali – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Tak właśnie stało się w Trójmieście gdzie – jak wskazują wstępne dane BIG DATA RynekPierwotny.pl – deweloperzy wprowadzili do sprzedaży mieszkania po średnio 22,2 tys. zł za metr. Z kolei w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ściślej w Katowicach na rynku pojawiły się nowe inwestycje, w których uśredniona cena mieszkań w przeliczeniu na metr kwadratowy przekracza 13 tys. zł.

W Warszawie i Łodzi taniej

Według analizy RynekPierwotny.pl w przeciwieństwie do Trójmiasta dwie metropolie w centrum Polski zanotowały spadki o 1%. Cena metra kwadratowego w Warszawie w listopadzie to ok. 17,7 tys. zł, a w Łodzi niespełna 11,5 tys.zł.

Autor: BIG DATA RynekPierwotny.pl Średnie ceny mieszkań w miastach w listopadzie

Jak jest sytuacja w innych dużych miastach?

Średnia cena metra kwadratowego we Wrocławiu to ok. 14,6 tys. zł/m kw. i nie zmieniła się już drugi miesiąc z rzędu. W Krakowie za metr kwadratowy trzeba było w listopadzie zapłacić 16,4 tys. zł i cena ta utrzymuje się już ponad pół roku. Co ciekawe, wstępne dane wskazują, że Wrocław był w listopadzie prawdopodobnie jedyną metropolią, w której sprzedaż nowych mieszkań przewyższyła podaż.

Ceny mieszkań – gdzie najwyższe podwyżki?

W wyścigu o miano tegorocznego lidera podwyżek wciąż prowadzi Wrocław, gdzie od początku roku średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 12%. Łódź z podwyżką 10% zajmuje drugie miejsce, a na najniższym stopniu podium są ex aequo Poznań i Trójmiasto. Podwyżka w tych metropoliach wyniosła 8%. Z kolei w Warszawie i Krakowie średnia poszła w górę o 5%, a Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – o 6%.

Autor: BIG DATA RynekPierwotny.pl Ceny metra kwadratowego - listopad rok do roku

Czy klienci czekają na obniżki?

Ze wstępnych danych sprzedażowych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w siedmiu metropoliach deweloperzy zawarli w listopadzie łącznie mniej umów deweloperskich niż miesiąc wcześniej. Jednak sytuacja w poszczególnych miastach była zróżnicowana. Prawdopodobnie większą sprzedażą mogą się pochwalić deweloperzy w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

- W tych metropoliach potencjalnych nabywców może zachęcać duży wybór mieszkań. W stolicy w ofercie jest ich już prawie 15,7 tys. Coraz bliżej jest więc do rekordowego wyniku z maja 2019 r. Wówczas warszawscy deweloperzy oferowali tylko o 500 lokali więcej - komentuje Marek Wielgo.

