Miasteczko Wilanów będzie większe. Nowe apartamenty w realizowanym przez Yareal zespole mieszkaniowym

10:24

W kompleksie ENSO Wilanów powstają nowoczesne apartamenty i mieszkania. Właśnie ruszyła sprzedaż kolejnej fazy inwestycji zlokalizowanej w pobliżu końcowego przystanku nowej linii tramwajowej na ul. Branickiego w Wilanowie. Inwestycja dzięki zastosowanym rozwiązaniom ekologicznym zapewni sobie zielony certyfikat BREEAM.

Spis treści

Wrocław z góry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zespół mieszkaniowy ENSO Wilanów budowany jest przy nowo projektowanej ulicy w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Branickiego i Sarmackiej. To komfortowe apartamenty, których mieszkańcy będą mieli do dyspozycji trzy zielone dziedzińce, a także urządzony plac zabaw i skwer rekreacyjny z parkiem linearnym wzdłuż nowej ulicy.

ENSO Wilanów – apartamenty i mieszkania

Aktualnie powstaje kolejny etap inwestycji, w którym przewiduje się 70 apartamentów. Blisko połowa z nich to 4- i 5-pokojowe lokale o powierzchni 86–150 m². Większość z nich wyeksponowana będzie na południe, zapewniając mieszkańcom optymalne doświetlenie. Oprócz tych dużych apartamentów w realizowanym etapie będzie również 36 mieszkań 2- i 3-pokojowych o powierzchni od 37 do 80 m² oraz jedna kawalerka.

Atrakcje tylko dla mieszkańców w ENSO Wilanów

Do tej części kompleksu ENSO Wilanów będzie prowadzić od strony ul. Branickiego reprezentacyjne wejście z efektownie zaprojektowanym lobby i recepcją, obok której powstanie w pełni wyposażona strefa fitness z przebieralnią i zapleczem. Bez konieczności wychodzenia z budynku mieszkańcy ENSO Wilanów będą mogli korzystać z siłowni i przestrzeni do ćwiczeń z widokiem na zielony dziedziniec lub odpocząć na zewnętrznym tarasie w strefie relaksu. Część miejsc parkingowych w podziemnym garażu będzie wyposażona w stacja ładowania samochodów elektrycznych. W projekcie przewidziano również rowerownie i miejsca parkingowe dla użytkowników jednośladów korzystających z rozbudowanej w dzielnicy sieci ścieżek rowerowych.

Ekologiczne rozwiązania w inwestycji Yareal

Nowy kompleks mieszkaniowy będzie wyposażony w instalację odzyskiwania wody opadowej gromadzonej w ogrodzie deszczowym, a dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych będzie też produkował energię elektryczną, która posłuży m.in. do oświetlenia podziemnego garażu.

Po zakończeniu budowy inwestycja przejdzie audyt w ramach certyfikacji środowiskowej. W ramach realizacji założeń ESG, Yareal od lat poddaje takiej certyfikacji wszystkie nowe projekty mieszkaniowe.

Kiedy zakończenie inwestycji?

Oddanie do użytku pierwszego etapu ENSO Wilanów, który osiągnął już swoją docelową wysokość zaplanowano na lato 2025 r. Z kolei apartamenty, które trafiły teraz do oferty Yareal, zostaną oddane do użytku na początku 2027 r.

Miasteczko Wilanów z drona. Zdjęcia