Europejski rynek nieruchomości premium nabiera wartości

Nieruchomości premium wciąż stanowią doskonałą opcję dla bezpiecznego lokowania kapitału. Bez względu na sytuację gospodarczą ich wartość w naszym kraju zwiększa się o co najmniej 10% rocznie. Mieszkaniowy luksus dostępny jest od 40 tys. zł/mkw., a w najbardziej ekskluzywnych lokalizacjach metr kosztuje nawet 100 tys. zł i więcej.

Zysk z luksusowych nieruchomości

Nieruchomości premium wciąż stanowią skuteczną ochronę kapitału i zapewniają wysokie zyski. Europa coraz częściej przyciąga zamożnych inwestorów, wyprzedzając pod tym względem tradycyjnie popularne światowe lokalizacje.

Nieruchomości premium, nie tylko trzymają wartość, ale stale na niej zyskują. Grupa osób, która jest nimi zainteresowana to wytrawni negocjatorzy i znawcy rynku. Wiedzą, że luksusowe nieruchomości są najbardziej odporne na wahania rynku, skoki koniunktury i wszelkie kryzysy. Grono konsumentów na tym rynku rośnie. W Polsce najwyższej jakości produktów jest ograniczona ilość, dlatego ich ceny konsekwentnie wzrastają. Nabywcy notują kilkudziesięcioprocentowe zyski z inwestycji, a rentowość najmu sięga 9-10 proc. w skali roku. Nie ma bardziej dochodowej opcji niż rynek nieruchomości premium

- zapewnia Katarzyna Goryszewska, Head of Luxury Residential Agency, nowej linii biznesowej Walter Herz.

Na naszym rynku ceny luksusowych nieruchomości są znacznie niższe niż w zachodniej części Europy. W Wielkiej Brytanii obowiązują jedne z najwyższych stawek na kontynencie. Na londyńskim rynku średnia cena za metr w tym sektorze nieruchomości wynosi około 30 000 euro. Ceny kształtują się podobnie w Monako, czy w najdroższych, światowych lokalizacjach, jak Nowy Jork i Hongkong. Przykładowo, Amsterdam jest o połowę tańszy. Wysokie stawki dyktowane w Londynie powodują, że pod względem ilości transakcji dystansują go tańsze pod tym względem Paryż czy Madryt. W stolicy Francji za metr kwadratowy na rynku premium trzeba zapłacić średnio 23 000 euro, co jest porównywalnie m.in. z Sydney.

W obecnej sytuacji geopolitycznej na znaczeniu zyskują miasta europejskie, kosztem innych, światowych lokalizacji, popularnych wśród klientów premium. W ostatnich latach w Europie widoczny jest większy napływ inwestorów z Ameryki Północnej. Rośnie także grupa zamożnych nabywców azjatyckich, którzy preferują lokalizacje europejskie i stawiają na takie kraje jak Hiszpania, Portugalia, czy Włochy. Globalni inwestorzy celują teraz znacznie częściej w europejskie miasta, szczególnie te zlokalizowane na południu. Znaczenie Europy wzrasta względem Ameryki Północnej i Azji, które tradycyjnie uważane są za kluczowe rynki dla inwestycji w segmencie premium.

Polskie nieruchomości premium

W Polsce sektor nieruchomości premium stale zwiększa swój potencjał, choć dynamika wzrostu mocno spadła, wpisując się w trendy globalne. Polski rynek luksusowych nieruchomości jest relatywnie młody, a jego zasoby stanowią zaledwie drobny procent całego rynku mieszkaniowego. Wartość nieruchomości premim w naszym kraju szacuje się na 3,5 mld zł.

Około 30 proc. luksusowych zasobów w Polsce skupionych jest w Warszawie. Oferty w tym standardzie należy poszukiwać przede wszystkim w największych miastach. Zdecydowana większość nieruchomości znajduje się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni. Mieszkaniowy luksus dostępny jest też w kurortach.

Wśród projektów, które są aktualnie w fazie realizacji wymienić można m.in. luksusowy, piętnastokondygnacyjny apartamentowiec Flare firmy Archicom, który powstaje przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie i zaoferuje 76 apartamentów, w tym wyjątkowe penthousy. Firma realizuje także przy ulicy Miedzianej 7 w stolicy budynek apartamentowy z kameralną salą kinową strefą fitness i SPA, salą klubową i barem, który jest częścią wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22.

Spółka Serenus, powiązana z giełdową firmą deweloperską BBI Development zabudowuje natomiast grunt tuż obok Ogrodu Krasińskich i placu Bankowego w Warszawie. Przy ulicy Długiej, tuż przy gmachu Arsenału powstaje ekskluzywna Villa Bogoria z 35 mieszkaniami premium.

W Gdańsku, przy Nowej Motławie startuje z kolei nowa inwestycja premium firmy Euro Styl. Na Dolnym Mieście powstanie apartamentowiec Esencja, który wyróżnić będzie zdobiona elewacja.

Do najbardziej prestiżowych obiektów w Polsce należą warszawskie wieże Złota 44 i Cosmopolitan oraz Rezydencja Foksal. W Krakowie to apartamentowiec Angel Wawel i Browar Lubicz. We Wrocławiu multi-funkcyjny kompleks Ovo i wysokościowiec Sky Tower. Tej klasy nieruchomości to także gdyńskie Sea Towers i poznańskie Apartamenty przy Warzelni.

Kto inwestuje w luksusowe mieszkania?

Jeśli chodzi o nabywców nieruchomości premium, wyróżnić można kilka grup klientów, którzy lokują w nie środki. Często są to zamożne osoby z polskimi korzeniami, które znalazły swoje miejsce w różnych zakątkach świata, ale czują potrzebę posiadania nieruchomości w ojczyźnie. Kolejną grupą są biznesmeni, którzy rozpoczynają współpracę z Polską. Kupują też turyści, którzy zakochali się w naszym kraju. Widoczni są również inwestorzy, dla których najważniejsze są przyszłe zyski, a także przedstawiciele wolnych zawodów czy osoby, chcące zamanifestować swój prestiż. Rosnącą grupą klientów na polskim rynku premium są zamożni obcokrajowcy, głównie z Ukrainy i Białorusi oraz Turcji. Na wynajem w luksusowych budynkach decydują się natomiast menedżerowie, inwestorzy zagraniczni, polscy biznesmeni poszukający domu w miejscu, z którym związani są biznesowo, dzieci właścicieli dużych firm, rozpoczynające studia albo prace w danym mieście oraz turyści

– wymienia Katarzyna Goryszewska.

Transakcje zawierane w sektorze nieruchomości premium opiewają na imponujące kwoty. W ubiegłym roku został sprzedany dwupiętrowy, ponad 400 metrowy apartament położony na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w cenie 24,8 mln zł.

Dwa lata temu w Krakowie deweloper Angel Poland Group za 15 mln zł sprzedał apartament o powierzchni 700 mkw. w budynku Angel Wawel położonym u zbiegu ulic Sukienniczej i Koletek w Krakowie. W tym samym roku 480 metrowy apartament na 50. piętrze warszawskiego budynku Złota 44 inwestor kupił za 22,9 mln zł, by odsprzedać go z zyskiem jesienią ubiegłego roku. Inny apartament w tej luksusowej wieży zmienił właściciela po sfinalizowaniu transakcji o wartości przeszło 20 mln zł.

Za 50 mln zł poszła ekskluzywna rezydencja na warszawskim Żoliborzu. Apartament o powierzchni ponad 340 mkw. przy ulicy Szarej w Warszawie został sprzedany za 20,4 mln zł, a luksusowe mieszkanie przy ulicy Topiel 18 za 10,2 mln zł.

