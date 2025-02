Raport z rynku mieszkaniowego. Polacy wolą nowoczesne parterówki od domów z poddaszem

Autor: Getty Images/Oliver Hasselluhn

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy dynamiczne zmiany w preferencjach mieszkaniowych. Choć przez długi czas Polacy budowali lub kupowali domy z poddaszem – zarówno użytkowym, jak i do adaptacji – coraz więcej z nich decyduje się na parterówki. Co stoi za tymi zmianami i czy domy z poddaszem mają jeszcze szansę powrócić do łask? Przyjrzyjmy się bliżej najnowszym trendom w budownictwie jednorodzinnym.

Polacy wolą parterówki!

Jak wynika z danych Eurostatu, 59 proc. Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. To więcej niż jeszcze kilka lat temu. Zgodnie z danymi sprzedażowymi z 2024 r. aż 62,6 proc. z kupujących lub budujących nowe domy postawiło na parterówkę, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich.

Trend ten zyskał na sile po pandemii, kiedy to wielu inwestorów zaczęło zwracać większą uwagę na komfort użytkowania przestrzeni mieszkalnej.

Domy parterowe oferują wygodę życia na jednym poziomie, eliminując potrzebę schodów, co może okazać się ważne, zwłaszcza w późniejszych latach życia. Dodatkowo, taki układ umożliwia łatwiejsze dostosowanie przestrzeni do potrzeb wielopokoleniowych rodzin.

Styl nowoczesny, minimalizm i energooszczędność

Polacy coraz chętniej wybierają projekty domów, które mają prostą konstrukcję, przez co są tańsze w budowie, oraz są energooszczędne.

Minimalizm w architekturze staje się priorytetem – domy bez zbędnych ozdób, w stylu nowoczesnym, to opcja, która zapewnia niższe koszty budowy oraz eksploatacji. Wciąż jednak trwa moda na domy w stylu dworkowym. Są one jednak mniej popularne niż jeszcze kilka lat temu.

Autor: Archiwum Muratora Dom parterowy z trzema łazienkami 169 mkw

Domy z poddaszem: czy jeszcze mają szansę?

Chociaż domy parterowe zyskały zdecydowaną przewagę, to nie oznacza, że budynki z poddaszem znikną z rynku. Wciąż pozostają atrakcyjną opcją dla osób, które dysponują większą działką i chcą wybudować dom o większej powierzchni użytkowej bez konieczności poszukiwania dodatkowego terenu.

Projekty z poddaszem pozwalają na lepsze zagospodarowanie przestrzeni i mogą być realizowane etapami, co może być istotnym atutem dla inwestorów szukających elastyczności w planowaniu wydatków.

Choć parterówki są bardzo popularne, nie oznacza to, że z oferty znikną domy z poddaszem. Ich zalety, takie jak możliwość zaoszczędzenia na kosztach działki czy łatwiejsze dostosowanie przestrzeni do indywidualnych

potrzeb, sprawiają, że nadal pozostaną wyborem wielu Polaków. Wydaje się, że oba rozwiązania będą współistnieć na rynku, dostosowując się do zmieniających się oczekiwań inwestorów.

