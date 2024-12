Spadek cen mieszkań z rynku wtórnego w listopadzie 2024 w dużych miastach w Polsce

Mamy do czynienia z dość gwałtowną zmianą struktury cenowej mieszkań na rynku wtórnym. Dzieje się tak wtedy, gdy na rynek trafia duża pula nowych, a więc drogich lokali, a równocześnie ubywa tych najtańszych. W tym roku z 5% do 21% zwiększył się udział mieszkań z ceną powyżej 12 tys. zł za metr kwadratowy, a równocześnie z 64% do 54% skurczył się odsetek lokali, których ceny nie przekraczają 9 tys. zł za metr. - wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.