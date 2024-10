Zalety stosowania płyt z polistyrenu ekstrudowanego

12:15 Materiał sponsorowany

XPS to materiał termoizolacyjny dla budownictwa, do zastosowań w miejscach, które narażone są na wilgoć i duże obciążenia mechaniczne. Aby zrozumieć, dlaczego polistyren ekstrudowany XPS ma tak dobre właściwości, najlepiej porównać go do styropianu EPS pod względem technologii produkcji.

XPS i EPS to materiały termoizolacyjne produkowane na bazie polistyrenu, ale w zupełnie innych technologiach, co przekłada się na różnice w ich właściwościach i zastosowaniu. XPS produkowany jest w procesie ekstrudowania, a EPS ekspandowania polistyrenu. Nie wchodząc w szczegóły tych dwóch procesów produkcji należy podkreślić, że obydwa mają na celu stworzenie struktury komórkowej zamykającej powietrze jako główny składnik izolujący termicznie.

W procesie ekstrudowania (XPS) powstaje napowietrzona jednolita masa uformowana w postać tafli o zamkniętej strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni. Natomiast, do procesu ekspandowania (EPS) poddane są luźne granulki polistyrenu, które po wielokrotnym powiększeniu i wypełnieniu powietrzem w 98%, muszą zostać zespolone w kolejnym procesie produkcji EPS. Dlatego, styropian EPS jest materiałem o otwartej strukturze komórkowej, w której pomiędzy zlepionymi perełkami nie ma pełnej szczelności jak w jednorodnej strukturze XPS.

Wobec powyższego, XPS w stosunku do EPS ma lepsze właściwości wytrzymałościowe i jest dużo odporniejszy na nasiąkliwość wodą, wręcz jest wodoodporny. Powszechnie wiadomo, że zawilgocony materiał termoizolacyjny traci swoje właściwości. Wśród materiałów termoizolacyjnych, XPS wyróżnia się trzema głównymi właściwościami:

wysoką odpornością na wilgoć,

dużą wytrzymałością na obciążenia,

bardzo dobrą termoizolacyjnością.

Właściwości te umożliwiają zastosowanie XPS-a do termoizolacji fundamentów, piwnic, cokołów, podług na gruncie, posadzek garaży, parkingów, stropów i dachów. Duża wytrzymałość na obciążenia użytkowe sprawia, że stosowane są w termoizolacji posadzek magazynów i chłodni wysokiego składowania. Natomiast wytrzymałość na zawilgocenie daje możliwość wykorzystania na dachach zielonych, gdzie występuje kontakt termoizolacji z wodą.

Dowiedz się jak zaizolować fundament płytami XPS w domu jednorodzinnym

Jakie materiały termoizolacyjne są najczęściej stosowane do ocieplania fundamentów w budynkach jednorodzinnych? Sposobem na ograniczenie strat ciepła przez ściany piwnic, fundamentów, czyli tych elementów budynku, które stykają się z gruntem, jest ułożenie tzw. izolacji obwodowej. Szacuje się, że starty ciepła przez ten element budynku to nawet 6-8% całkowitych strat z budynku. Na rynku największym zaufaniem wśród inwestorów cieszą się dwa rodzaje materiałów termoizolacyjnych, z których skuteczną izolację obwodową z powodzeniem wykonuje się od lat. Są to płyty z polistyrenu ekspandowanego, w Polsce powszechnie znane jako EPS (płyty styropianowe) w odmianie perymetrycznej oraz płyty z polistyrenu ekstrudowanego tzw. XPS. Właściwości obu rodzajów płyt pozwalają na ich bezpośredni kontakt z gruntem, dlatego układ warstw w jednym i drugim przypadku jest podobny, tzn. na ścianę fundamentu nanoszona jest odpowiednia hydroizolacja (nie zawierająca rozpuszczalników), na którą następnie przykleja się płyty styropianowe EPS w odmianie perymetrycznej lub płyty XPS. Płyty te można zasypać ziemią, bez stosowania dodatkowych ich zabezpieczeń. Klejem najlepiej sprawdzającym się do mocowania tego typu płyt jest klej PU (poliuretanowy) do styropianu, aplikowany w formie nisko rozprężnej pianki. Marcin Feliks Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Kontroli Jakości

Dowiedz się więcej o polistyrenie ekstrudowanym Austrotherm XPS

Partnerzy