Atrium – inwestycja, która zainicjuje rewitalizację południowej części wrocławskiego osiedla Szczepin

Atrium na wrocławskim Szczepinie to inwestycja mieszkaniowa firmy Archicom. Deweloper właśnie rozpoczyna jej budowę. Atrium ma zainicjować rewitalizację południowej części osiedla, w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej, w pobliżu wrocławskiego Rynku. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców zostanie przekazanych 383 mieszkań.

Szczepin we Wrocławiu

Szczepin to dynamicznie rozwijające się osiedle, zlokalizowane w stolicy Dolnego Śląska. Ze względu na bliskość prywatnych uczelni oraz biur globalnych korporacji, jest ono atrakcyjne dla profesjonalistów i studentów.

Atrium – początek rewitalizacji południowej cześci Szczepina

Realizacja inwestycji mieszkaniowej Atrium przez Archicom zapoczątkuje przemianę południowej części Szczepina. W jej ramach do dyspozycji zostanie przekazanych 383 mieszkań o metrażach od 26 do 90 mkw. i mających od jednego do czterech pokoi. Wysokie przeszklenia zapewnią optymalne doświetlenie wnętrz, a balkony, loggie, tarasy oraz ogródki stworzą dodatkowe przestrzenie do aranżacji. Deweloper zadbał również o udogodnienia, takie jak komórki lokatorskie, podziemny parking czy zamykane rowerownie. Bezpieczeństwo zapewni całodobowy monitoring. Lokale handlowo-usługowe zostały zlokalizowane na parterze.

Atrium to projekt, który tchnie nowego ducha w Szczepin, pokazując potencjał tej lokalizacji. Bliskość centrum, nowa trasa autobusowo-tramwajowa oraz rozwinięta infrastruktura w sąsiedztwie sprawiają, że to miejsce idealnie łączy miejską energię z przestrzenią do życia i odpoczynku. Tworzymy osiedle dla osób dostrzegających inwestycyjny potencjał przyszłej dzielnicy, młodych ludzi oraz rodzin planujących przyszłość dla siebie i swoich dzieci – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Dogodna lokalizacja Atrium

Atrium położone jest blisko (5-minut spacerem) nowej trasy komunikacyjnej, która umożliwia szybki dojazd do Rynku, Dworca Głównego i kluczowych części miasta.

Atrium zapewni mieszkania spełniające potrzeby współczesnych wrocławian. Tworzymy przestrzeń do życia położoną blisko edukacji, pracy i jednocześnie zapewniające relaks w zasięgu kilku kroków – dodaje Dawid Wrona.

Udogodnienia dla przyszłych mieszkańców Atrium

Archicom zadbał o nowoczesne rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie, do których należą:

pakiet usług Life Services, zapewniający m.in. dostęp do części wspólnych za pomocą aplikacji mobilnej,

system Archicom Smart umożliwiający zdalne sterowanie oświetleniem i temperaturą w mieszkaniu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji mieszkaniowej Atrium we Wrocławiu przypada na trzeci kwartał 2027 r. Za projekt odpowiada pracownia architektoniczna SRDK Studio. Deweloper rozpoczął przedsprzedaż mieszkań.

