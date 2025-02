Nowe mieszkania komunalne w Łodzi. Na Pabianickiej wyrośnie budynek o ciekawej architekturze

9:20

Inwestycja na pograniczu Śródmieścia, Górnej i Widzewa ma już wszelkie pozwolenia. Duży wolny od lat plac należący do miasta wreszcie zostanie zagospodarowany. To będzie jedna z kilkunastu zapowiadanych przez miasto lokalizacji nowych budynków komunalnych. W sumie we wszystkich dzielnicach Łodzi zaplanowano 1500 nowych mieszkań.

Spis treści

Inwestycja jest od strony formalnej dopięta na ostatni guzik – projekt z niezbędnymi pozwoleniami jest już gotowy. Na należącej do miasta działce najpóźniej w 2026 r. do nowego domu będą mogli wprowadzić się pierwsi lokatorzy. Budowa na ul. Pabianickiej to wydatek 78 milionów zł, z czego 58 milionów zł ma pochodzić z funduszu dopłat.

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pabianicka 5/13 – doskonała lokalizacja

Plac przy Pabianickiej jest po prostu wymarzonym miejscem na mieszkaniówkę. Niejeden deweloper chciałby w takim miejscu wybudować swój budynek. Ta należąca do miasta działka leży na terenie Górniaka, 200 m od pl. Niepodległości przy południowym krańcu ul. Piotrkowskiej. W sąsiedztwie mnóstwo terenów zielonych – najbliżej Park im. Legionów z ciekawymi okazami drzew i największym w mieście krzewami magnolii. Jest tu także łódzki Pałac Ślubów w dawnym pałacu Ernsta Leonhardta. Teren parku przylegał do zakładów włókienniczych Leonhardta, Woelkera i Girbardta.

W sąsiedztwie działki przy Pabianickiej są przystanki tramwajowe i autobusowe. Są szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia i liczne placówki handlowe. Wystarczy powiedzieć, że piechotą na przystanek tramwajowy jest 2 minuty a do przedszkola 5 minut.

Mieszkania dla samotnych, rodzin i ludzi starszych

Budynek będzie miał formę czworoboku o kaskadowej liczbie kondygnacji od 3 do 5 i wewnętrznym dziedzińcem. Wśród 153 mieszkań, które powstaną w budynku przy ul. Pabianickiej 5/11, będzie 48 kawalerek, 76 lokali dwupokojowych i 29 większych trzypokojowych. Mieszkania będą miały powierzchnię od 26 do 71 m2. Przewidziano także parking ze 132 miejscami postojowymi, z których 70 będzie w podziemnym garażu.

Poza funkcją mieszkalną budynek ma pełnić także funkcje usługowe i publiczne. Na parterze znajdą się więc lokale z przeznaczeniem użytkowym oraz pomieszczenia dla domu dziennego pobytu dla seniorów.

Budynek z ekologicznymi rozwiązaniami

Inwestycja ma być maksymalnie samowystarczalna energetycznie i ekonomicznie. Będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która zapewni oszczędności w gospodarowaniu energią w częściach wspólnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ukłonem wobec środowiska będzie zbiornik na zagospodarowanie wód opadowych – deszczówkę można będzie wykorzystać do utrzymania terenu. Nie zabraknie też nowej zieleni. Na budynku zaplanowano zielone dachy, które nie tylko zapewnią estetyczny wygląd, ale również stworzą mikroklimat, który ograniczy efekt wyspy ciepła i będzie izolacją termiczną dla budynku. Na zielonym dziedzińcu planowany jest plac zabaw.

Autor:

Kto zamieszka przy Pabianickiej?

Mieszkania przy Pabianickiej 5/13 i we wszystkich nowych budynkach będą przeznaczone na najem długoterminowy dla dla osób w tzw. luce czynszowej. To duża grupa społeczeństwa, która nie kwalifikuje się do zakupu własnego mieszkania ze względu braku zdolności kredytowej lub wkładu własnego wymaganego przez bank. Opłaty czynszowe będą naliczane według stawki komunalnej, która obecnie wynosi 12,50 zł za 1 m2. Lista starających się w Łodzi o takie lokum jest długa. Oprócz inwestycji przy Pabianickiej będą realizowane także inne budynki komunalne przy Młynarskiej 20 i Śląskiej 72/78.

Pabianicka 5/13 - lokalizacja

Murowane starcie Podłoga - parkiet czy panele. MUROWANE STARCIE

Mieszkania przy ulicy Ananasowej w Warszawie - SGI