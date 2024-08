Stacja Błonie – nowa inwestycja mieszkaniowa w Błoniu

Mamy już doświadczenie w realizacji inwestycji w Błoniu, dzięki czemu wiemy, jakich mieszkań poszukują klienci. Za nami udana realizacja osiedla Apartamenty Orologio zakończonego w III kw. 2023 roku, w którym 250 mieszkań w 4 budynkach znalazło swoich nabywców. Stację Błonie od poprzedniej inwestycji VFM odróżni z pewnością lokalizacja. Z uwagi na bliskość PKP, Stacja Błonie to inwestycja, która zasługuje na szczególną uwagę mieszkańców Warszawy i osób dojeżdżających do pracy w stolicy. Oferta mieszkań skierowana jest zarówno dla osób poszukujących większego metrażu w atrakcyjnej cenie, a także chcących mieć dostęp do stolicy na wyciągnięcie ręki, poprzez bezpośrednie połączenie komunikacją publiczną

‒ zdradza Michał Zaczkowski, członek zarządu ds. inwestycji w VFM Real Estate.