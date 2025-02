Chcesz wynająć mieszkanie? Sprawdź, gdzie ceny poszły najbardziej w górę. Aktualny koszt najmu

13:22

Ile kosztuje wynajęcie mieszkania? Oto nowe dane. Warszawa ma najwyższe ceny najmu mieszkania, a w Sosnowcu i Toruniu stawki rosną najszybciej. Wynajem mieszkania w dużych miastach stale drożeje – o 5 proc. w skali roku i o niecałe 2 proc. w skali miesiąca. Najdroższe duże miasto to ciągle Warszawa, a najtańsze - Częstochowa. Za wynajem 50-metrowego mieszkania w Warszawie zapłacimy niemal 1800 zł więcej, niż w Radomiu czy Częstochowie.

Coraz więcej mieszkań na wynajem, coraz wyższe ceny. Raport

Warszawa ma najwyższe ceny najmu mieszkania, a w Sosnowcu i Toruniu stawki rosną najszybciej. Wynajem mieszkania w dużych miastach stale drożeje – o 5 proc. w skali roku i o niecałe 2 proc. w skali miesiąca. W porównaniu okresów styczeń 2025 do grudzień 2024 stawki za najem poszły do góry w 13 z 17 analizowanych miast, a w pozostałych zanotowano minimalne spadki - czytamy w raporcie firm Rankomat.pl i Rentier.io. Wyliczenia sporządzono na podstawie 26 tys. ogłoszeń najmu oraz 50,4 tys. ogłoszeń sprzedaży mieszkań. Obserwujemy tu więc zupełnie inną dynamikę, niż w przypadku kupna - bo przecież ceny mieszkań spadają.

Na rynku przybywa też ogłoszeń z najmem mieszkania. W ciągu zaledwie miesiąca liczba nowo dodanych ogłoszeń wzr.osła aż o 42 proc. Rentowność wynajmu także wzrosła, ale minimalnie, bo o 0,1 pkt. proc. i w styczniu 2025 r. była równoważna oprocentowaniu lokaty bankowej z oprocentowaniem 6 proc. Wzrost rentowności ma związek z rosnącymi cenami wynajmu przy jednoczesnych postępujących spadkach cen sprzedaży mieszkań.

W styczniu pojawiło się 26 tys. nowych, unikalnych ogłoszeń, a wszystkich unikalnych i aktywnych było 50,4 tys., Oznacza to wzrost odpowiednio o 42 proc. i 12 proc. w porównaniu do grudnia. Procentowe wzrosty mogą robić wrażenie, ale wciąż daleko jest do rekordowych poziomów ponad 70 tysięcy aktywnych ogłoszeń jesienią 2023 r. Styczniową liczbę ogłoszeń można określić jako zdrowy poziom równowagi na rynku najmu.

Gdzie wynajęcie mieszkania kosztuje najwięcej

Oto najdroższe miasta w Polsce - ceny za metr kwadratowy

Warszawa - 78 zł za mkw

Gdańsk i Kraków - 66 zł

Wrocław - 63 zł

Gdynia - 58 zł

Szczecin - 57 zł

Gdzie wynajmiesz tanio mieszkanie?

Miasta najtańsze to:

Białystok - 45 zł za mkw

Toruń - 44 zł

Sosnowiec - 43 zł

Radom - 42 zł

Częstochowa - 40 zł

Zatem - w Warszawie wynajem 50-metrowego mieszkania będzie nas kosztował 3900 zł, a w Sosnowcu - 2150 zł. W Radomiu - 2100 zł, w Częstochowie - 2 tys. W Toruniu - 2200 zł.

Najwyższy wzrost cen za wynajem mieszkania w porównaniu stycznia 2025 i grudnia 2024 zaobserwowano w Toruniu (+5,5 proc.) i Sosnowcu (5,4 proc.). W 4 miastach pojawiły się spadki. Największe - w Katowicach (–0,3 proc.). Tu obecnie za wynajęcie metra kwadratowego płaci się średnio 51 zł. Jednak już patrząc na zmiany cen w ciągu ostatniego roku, w Katowicach ceny skoczyły aż o 10 proc. To rekord w skali kraju. W Gdyni i Szczecinie ceny najmu skoczyły o 8 proc. Taniej niż przed rokiem było tylko w Radomiu (-2 proc.), a w Częstochowie wysokość najmu była na tym samym poziomie.

Dopłaty do kredytów hipotecznych zmienią rynek najmu

Jeszcze nie wiadomo, jak szykowany program dopłat do kredytów hipotecznych wpłynie na rynek najmu. Teoretycznie może on spowodować kolejną falę przenosin z mieszkań najmowanych do własnych, a więc spadek popytu. Fala ta jednak będzie prawdopodobnie nieporównywanie mniejsza niż ta wywołana „Bezpiecznym kredytem 2%”. Nowy pogram ma mieć bowiem różnego rodzaju ograniczenia, które sprawią, że liczba uczestników będzie zapewne znaczenie mniejsza - czytamy w raporcie.

Czy taniej będzie mieszkanie wynająć, czy kupić na kredyt? W Białymstoku, Warszawie i Katowicach rata kredytu jest o ponad połowę wyższa niż koszt najmu.

Największa różnica dotyczy Krakowa (66 proc.), gdzie w przypadku mieszkania 50 mkw zapłacimy średnio 3300 zł za najem, a za ratę kredytu 5487 zł.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Sosnowiec. Tam wysokość najmu mieszkania 50 m2 (2150 zł) jest niemal identyczna jak rata kredytu za takie mieszkanie (2411 zł), a różnica wynosi zaledwie 12 proc. Identyczne różnice procentowe między najmem a kredytem w styczniu 2025 r. zanotowały 2 pary miast: Gdynia i Toruń (47 proc.) oraz Poznań i Gdańsk (42 proc.).

