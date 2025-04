Magazynowanie energii – jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki?

Autor: Gettyimages (Credit: Canetti) Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby i magazynowanie jej nadwyżek generuje oszczędności oraz pozwala na jeszcze większe uniezależnienie się od sieci.

Magazyn energii pozwala zwiększyć potencjał instalacji fotowoltaicznej. Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby i magazynowanie jej nadwyżek generuje oszczędności oraz pozwala na jeszcze większe uniezależnienie się od sieci i zabezpieczenie przed ewentualnymi włączeniami prądu. Dowiedz się, jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki, by pasował do instalacji, niezależnie od jej wielkości.

Spis treści

Magazynowanie energii – dlaczego magazyn energii do fotowoltaiki jest istotny?

Jednym z najważniejszych obecnie zagadnień w fotowoltaice jest magazynowanie energii. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia w strefach klimatycznych o niedużym nasłonecznieniu – takich jak nasza. W okresach zimowych produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych znacznie spada w porównaniu do sezonu letniego. Dlatego magazynowanie energii w momentach nadwyżek i wykorzystywanie jej w okresach większego zapotrzebowania to rozwiązanie poszukiwane przez inwestorów. Pozwala ono na uniezależnienie się od sieci energetycznej i warunków dostawców, umożliwia zwiększenie autokonsumpcji oraz gwarantuje stabilność dostaw. Instalacja fotowoltaiczna bez akumulatora produkuje energię, z której jedynie ok. 20-40% wykorzystywane jest na potrzeby własne. Reszta oddawana jest odpłatnie do sieci energetycznej. Natomiast jeśli produkcja energii jest niska, a zapotrzebowanie wysokie, to konieczne jest korzystanie z płatnego prądu z sieci.

Magazynowanie energii pozytywnie wpływa też na wysokość rachunków za prąd, a także na wahania cen rynkowych. Dzięki posiadanej rezerwie energii wyłączenia czy zaniki prądu w sieci energetycznej (tzw. blackouty) nie są zagrożeniem. Dostępne aktualnie na rynku rozwiązania umożliwiają magazynowanie energii, ale krótkoterminowo. Sprawdzają się one w sytuacjach, gdy w słoneczny dzień wystąpi nadwyżka produkcji lub kiedy zapotrzebowanie jest niskie – wtedy w porze nocnej wykorzystywana jest zgromadzona energia. Jednak aby w pełni wykorzystywać energię z paneli fotowoltaicznych potrzebne są rozwiązania do długoterminowego przechowywania nadwyżek. Tego rodzaju technologie to wciąż obszar badań i testów, choć niektóre z nich już są wykorzystywane.

Kluczowe kryteria wyboru – jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki?

Magazyn energii do fotowoltaki powinien być dostosowany przede wszystkim do wielkości instalacji i zapotrzebowania budynku na prąd. Bateria powinna zapewnić normalne użytkowanie danego obiektu w przypadku braku prądu, czy to wskutek zaniku napięcia w sieci czy braku produkcji energii przez panele PV przy pochmurnej pogodzie.

Jeśli chodzi o sam magazyn energii do fotowoltaiki, warto zwrócić uwagę na następujące parametry:

pojemność,

wydajność,

zdolność gromadzenia energii (inaczej gęstość energii),

żywotność baterii,

czas ładowania,

głębokość rozładowania.

Istotną cechą akumulatorów jest ich żywotność, na którą użytkownik ma wpływ poprzez właściwą lub niewłaściwą eksploatację. Żywotność baterii to czas, w którym akumulator działa w pełnym spektrum funkcjonalności. Jednak z czasem w każdej baterii następuje obniżenie sprawności, przez co pracuje ona mniej efektywnie. Wpływ na to ma ilość cykli ładowania, czyli procesu pełnego naładowania i rozładowania baterii. Maksymalna liczba cykli jest określona przez producenta – w nowych bateriach wynosi ok. 10 000, co przekłada się na ok. 10 lat użytkowania.

Ważnym aspektem w temacie magazynowania energii elektrycznej jest bezpieczeństwo, ponieważ akumulatory i baterie mogą wywołać zagrożenie pożarem i wybuchem. Aby tego uniknąć należy podjąć działania, które minimalizują zagrożenie. Warto wybierać certyfikowane i atestowane urządzenia, zarówno same baterie, jak i inwertery. Do tego istotne jest zapewnienie w pomieszczeniu odpowiedniej temperatury, czyli chłodzenia (szczególnie w przypadku baterii litowo-jonowych mających tendencję do przegrzewania) oraz wyposażyć je w system detekcji pożaru. Instalację elektryczną należy wyposażyć w zabezpieczenia w postaci bezpieczników i wyłączników, a także zastosować kilka odrębnych obwodów, co chroni przed przeciążeniem instalacji i zwarciem.

Magazynowanie energii – przegląd dostępnych technologii

Baterie litowo-jonowe – najpopularniejsze rozwiązanie ; dobrze się sprawdzają przy szybkim ładowaniu, nie ma potrzeby ich do końca rozładowywać. charakteryzują się też krótkim czasem ładowania. Mają wysoką zdolność gromadzenia energii, nawet 2,5-5 razy więcej na jednostkę masy niż baterie kwasowo-ołowiowe i są od nich droższe. Ich żywotność jest dość wysoka, wynosi nawet do 15 lat. Trzeba jednak pamiętać, że utylizacja i recykling tego typu baterii nie są łatwe.

– ; dobrze się sprawdzają przy szybkim ładowaniu, nie ma potrzeby ich do końca rozładowywać. charakteryzują się też krótkim czasem ładowania. Mają wysoką zdolność gromadzenia energii, nawet 2,5-5 razy więcej na jednostkę masy niż baterie kwasowo-ołowiowe i są od nich droższe. Ich żywotność jest dość wysoka, wynosi nawet do 15 lat. Trzeba jednak pamiętać, że utylizacja i recykling tego typu baterii nie są łatwe. Baterie kwasowo-ołowiowe – w porównaniu do innych mają najniższą zdolność gromadzenia energii, wymagają też częstszej wymiany, mają duże gabaryty i masę, ale są stosunkowo tanie. Jest to najbardziej sprawdzona i najstarsza technologia.

– w porównaniu do innych mają najniższą zdolność gromadzenia energii, wymagają też częstszej wymiany, mają duże gabaryty i masę, ale są stosunkowo tanie. Jest to najbardziej sprawdzona i najstarsza technologia. Magazynowanie energii w postaci ciepła – alternatywa dla baterii, sprawdza się w wodnych systemach grzewczych i na cele podgrzewu c.w.u., np. przy współpracy z pompą ciepła. Z wykorzystaniem energii elektrycznej podgrzewana jest woda i w postaci ciepła przechowywana w buforze do momentu zapotrzebowania.

– alternatywa dla baterii, sprawdza się w wodnych systemach grzewczych i na cele podgrzewu c.w.u., np. przy współpracy z pompą ciepła. Z wykorzystaniem energii elektrycznej podgrzewana jest woda i w postaci ciepła przechowywana w buforze do momentu zapotrzebowania. Magazynowanie energii wodorowej – jest to zdecydowanie najrzadziej wykorzystywana obecnie technologia. Wykorzystuje proces elektrolizy i umożliwia przekształcanie energii elektrycznej w wodór i odwrotnie. Jednak sprawność tego procesu jest dość niska i pozwala na odzysk jedynie ok. 30% energii (gdzie w przypadku baterii litowo-jonowych ta wartość to nawet 80-90%). Ogniwa wodorowe są też dość drogie, m.in. ze względu na skalę (małe są nieopłacalne). W gospodarstwach jednorodzinnych mają nikłe szanse na wykorzystanie, jednak w przypadku większych instalacji PV w niedługim czasie mogą okazać się wartą do rozważenia alternatywą.

Jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki i zintegrować go z systemem OZE?

Kluczem do odpowiedniego doboru magazynu energii do fotowoltaiki jest analiza jej zużycia. W zależności od obiektu będzie się ono znacznie różnić. W gospodarstwach jednorodzinnych zapotrzebowanie w ciągu dnia jest znikome, ale np. w budynkach biurowych są to najbardziej energochłonne godziny. W zakładach pracy czy przemyśle to zużycie może być na jednakowym poziomie przez całą dobę, a zmniejszać się dopiero w weekendy. Analizę najlepiej wykonać w oparciu o rachunki za prąd lub na podstawie odczytów z nowoczesnych, inteligentnych liczników pokazujących zużycie w czasie rzeczywistym. Warto zwrócić uwagę na szczytowe godziny zapotrzebowania. Istotną informacją jest też ilość wyprodukowanej energii z paneli PV i jej udział w całkowitym zużyciu. Kluczowa w doborze magazynu energii do fotowoltaiki jest jego pojemność. Aby ją oszacować najprościej wystarczy średnie dzienne zapotrzebowanie na energię [kWh] przemnożyć przez liczbę dni, w których magazyn energii do fotowoltaiki będzie wykorzystywany. Warto uwzględnić pewien zapas, ponieważ przy każdym rodzaju baterii występują straty – zwykle 10-20%.

Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z pompą ciepła to dobre rozwiązanie, najlepiej działające z zastosowaniem magazynu energii do fotowoltaiki. Te dwie technologie mają wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla użytkownika, choćby w postaci oszczędności. Problem polega jednak na tym, że ich działanie nieco rozmija się w czasie, ponieważ w miesiącach letnich, gdy produkcja prądu z paneli jest największa – zapotrzebowanie na ogrzewanie pompą ciepła jest najmniejsze. Energię można wtedy wykorzystać do podgrzewania wody użytkowej. Jednak mając możliwość gromadzenia, a następnie wykorzystania energii w perspektywie kilku miesięcy – otrzymujemy system praktycznie samowystarczalny.

Inteligentne systemy zarządzania budynkiem, a w tym przypadku energią pozwalają na jej efektywniejsze wykorzystanie. Na rynku dostępne są systemy monitorujące zużycie energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, które umożliwiają racjonalne wykorzystanie zgromadzonej energii. obecnie użytkownicy mogą mieć dostęp do danych, takich jak wielkość produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, zużycie na potrzeby własne, ilość energii przechowywanej w magazynie energii czy wielkość przesyłu do sieci energetycznej. Systemy sterowania mogą współpracować z siecią, dzięki czemu możliwa jest sprzedaż nadwyżek energii na korzystnych dla prosumenta warunkach.

Czy magazynowanie energii się opłaca? Jakie są koszty inwestycji?

Podobnie jak w innych branżach ceny energii na rynku kształtuje prawo popytu i podaży. W godzinach okołopołudniowych, gdy produkcja energii z paneli PV jest najwyższa – zapotrzebowanie jest najmniejsze, ponieważ użytkownicy są poza domem. Powstają wtedy nadwyżki energii, a w związku z tym jej ceny spadają. Z kolei wieczorem, gdy produkcja jest niska, zapotrzebowanie na energię rośnie. Cena wtedy spada. Magazyn energii do fotowoltaiki zapobiega sprzedawaniu jej (w ciągu dnia) do sieci energetycznej i kupowaniu (w porze wieczornej) po niekorzystnych dla prosumenta cenach.

Uwzględniając powyższe inwestycja w magazyn energii do fotowoltaiki wydaje się być wręcz koniecznością. Jednak to co może zniechęcać to koszt baterii, choć widoczny jest już na rynku spadek cen wraz z rosnącą popularnością tego rozwiązania. Najtańsze są oczywiście małe magazyny energii od 3 do 5 kWh – ich ceny zaczynają się już od kilku tysięcy złotych, średnie magazyny od 5 do 10 kWh oscylują w granicach 25-40 tys. zł, a duże 10-15 kWh to koszt powyżej 40 tys. zł. Oprócz ceny samego magazynu należy uwzględnić koszty montażu i ewentualnej modernizacji instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie do magazynu energii do fotowoltaiki można uzyskać z rządowego programu Mój Prąd Część 3) program na lata 2024–2027, finansowany jest w ramach „Projektu Grantowego pn. Program priorytetowy „Mój Prąd” w ramach działania 2.2 Rozwój OZE priorytet II Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Celu szczegółowego: 2.2 Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

Aktualnie trwa przedłużony do 29 sierpnia 2025 r. szósty nabór wniosków. W tej edycji wsparcia finansowego wymogiem jest, aby instalacje fotowoltaiczne zgłoszone do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. miały magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc tych instalacji może wynosić od 2 do 20 kW. W poprzednich edycjach wysokość dofinansowania do magazynów energii wynosiła do 16 000 zł. Budżet całego programu to aż 1,85 mld zł.

Magazynowanie energii – trendy i przyszłość rynku

Rynek magazynów energii wciąż się rozwija, a co za tym idzie pojawiają się nowe technologie. Badania w zakresie baterii tanich, a jednocześnie o wysokiej sprawności wciąż trwają. Jednym z rozwiązań, które może wkrótce zmienić rynek są baterie sodowo-jonowe. Ich zaletą jest dłuższy możliwy czas przechowywania energii oraz większa dostępność sodu jako pierwiastka w porównaniu do litu (baterie litowo-jonowe). Coraz częściej wdrażane są też akumulatory przepływowe, np. typu redox-flow. Ich zaletą jest niepalność oraz brak konieczności pozyskania do produkcji wyczerpywalnych pierwiastków.

Nowoczesne rozwiązania umożliwiają także monitorowanie sieci energetycznych – są to tzw. sieci inteligentne (smart grids). Dzięki zastosowaniu systemu opartego o czujniki i analizę danych możliwe jest dokładniejsze zbieranie informacji o zapotrzebowaniu i zużyciu energii, dostosowując do nich pracę całego systemu. Zwiększa to elastyczność produkcji i pozwala zoptymalizować działanie sieci. Smart grids da się przełożyć także na mniejszą skalę instalacji fotowoltaicznych. Taki system oparty m.in. o inteligentne liczniki pozwala na efektywniejszą pracę paneli PV oraz może wygenerować znaczne oszczędności poprzez skuteczne zarządzanie magazynem energii.

