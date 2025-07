Spis treści

Jakie są kluczowe parametry klimatyzatorów?

Jednym z podstawowych parametrów klimatyzatora jest jego moc chłodnicza, podawana w kW. Jej wartość potrzebną do chłodzenia danego pomieszczenia oblicza się na podstawie jego kubatury, a także potencjalnych zysków ciepła, jakie w nim występują. Zależą one od wielkości przeszkleń oraz ich ukierunkowania względem stron świata. Największe zyski ciepła zapewniają pomieszczenia od strony południowej, a najmniejsze – północnej.

Szacunkowo przyjmuje się, że na 1 m² powierzchni pomieszczenia o standardowej wysokości 2,5 m potrzebne jest mniej więcej 0,1–0,15 kW mocy chłodniczej. Im więcej przeszkleń skierowanych wprost na południe, bez elementów ochraniających przed przegrzewaniem, tym wyższy można przyjąć wskaźnik. Dokładne obliczenia mocy chłodniczej umożliwiają programy komputerowe, które pozwalają uwzględnić wielkość i orientację przeszkleń względem stron świata, jak również zyski ciepła od urządzeń pracujących w domu i emitujących ciepło, takich jak komputery, piekarnik czy kuchenka. Przewymiarowanie urządzenia nie jest zalecane, ponieważ wiąże się ze zwiększonymi wydatkami, ale też wpływa niekorzystnie na żywotność sprężarki.

Informacje na temat konkretnego modelu znajdują się na etykiecie energetycznej, którą powinien mieć każdy klimatyzator. Można odczytać z niej klasę energetyczną urządzenia, wartość poboru mocy elektrycznej podczas pracy oraz hałasu emitowanego przez jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. Jeśli klimatyzator ma funkcję grzania, wyszczególnione są osobne wartości dla trybu chłodzenia i grzania.

Poziom sezonowej sprawności klimatyzatora określają: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) dla trybu chłodzenia, a jeśli klimatyzator ma funkcję grzania – sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SCOP) dla trybu grzania. Parametry sezonowe odzwierciedlają rzeczywiste zużycie energii przez urządzenie, bazując na efektywności energetycznej w ciągu całego roku. Im są one wyższe, tym lepiej.

Na co zwracać uwagę przy wyborze klimatyzatora?

Poziom hałasu

Przy wyborze klimatyzatora warto zwrócić uwagę na poziom hałasu, jaki emituje podczas pracy. I to zarówno podczas działania z maksymalną mocą, jak i po przejściu w tryb nocny. Zwykle jednostki wewnętrzne są dość ciche – emitują hałas na poziomie 30–40 dB, najcichsze poniżej 20 dB. W jednostkach zewnętrznych standardem jest głośność na poziomie 50 dB. Poziom hałasu określa się dla mocy akustycznej lub ciśnienia akustycznego, dlatego porównując różne urządzenia, warto brać pod uwagę ten sam parametr.

Rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego

Przy wyborze klimatyzatora istotny jest również rodzaj zastosowanego w nim czynnika chłodniczego. W dobrej jakości urządzeniach wykorzystuje się preparat R32, bo dzięki niemu urządzenia są o wiele bardziej efektywne niż te pracujące z popularnym dawniej czynnikiem R410A, a to przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Przede wszystkim jednak użycie R32 wiąże się z wymaganiami europejskiego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (f-gazów) dotyczącego zaprzestania stosowania wodorofluorowęglowodorów (HFC) w systemach ogrzewania i chłodzenia. Ma on bowiem niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP (ang. Global Warming Potential), co świadczy o tym, że jest mniej szkodliwy dla środowiska.

i Autor: Panasonic/ Materiały prasowe Odpowiednie ukierunkowanie nawiewu powietrza oraz jego intensywność mogą zapewnić chłodzenie sąsiadujących ze sobą pomieszczeń

Gdzie najlepiej umieścić jednostkę wewnętrzną klimatyzatora?

W przypadku klimatyzatorów typu split dużą wagę przykłada się do wyglądu jednostki wewnętrznej, bo to ona będzie widoczna w pomieszczeniu. Aby umożliwić jej prawidłowe działanie oraz swobodne rozchodzenie się nawiewanego powietrza po pomieszczeniu, nie można jej zabudować ani osłonić. Zamontowana pod sufitem, często na wprost wejścia do pomieszczenia, zwraca na siebie uwagę.

W jednostkach naściennych standardem są obudowy w kolorze białym lub jasnobeżowym, ale w nowoczesnych wersjach są one gładkie i błyszczące, mają ciekawie rozwiązane detale i ledową sygnalizację. Niektóre modele oferowane są w innych kolorach, np. metalicznych szarościach, modnej czerni lub ekstrawaganckiej czerwieni. Ciekawą opcją jest jednostka wewnętrzna w postaci ramy, w której można umieścić dowolną grafikę lub zdjęcie.

Jednostki sufitowe mogą być zawieszone pod sufitem (wersje podstropowe) lub wbudowane w przestrzeń sufitu podwieszanego, wówczas są z nim zlicowane, a widoczny jest jedynie panel z otworami, przez które nawiewane jest powietrze (wersje kasetonowe). Niska wysokość zabudowy ułatwia ich wpasowanie w przestrzeń sufitu podwieszanego. Wśród jednostek wewnętrznych są też modele przypodłogowe, wyglądem przypominające standardowe grzejniki i przeznaczone do zawieszenia na ścianie, np. pod oknem.

i Autor: LG ELECTRONICS/ Materiały prasowe Wygląd klimatyzatora można dopasować do stylu i kolorystyki wnętrza

