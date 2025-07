Ochrona przeciwpożarowa w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – jakie obowiązki ma wspólnota mieszkaniowa?

mgr inż. Adrianna Piętka 12:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach to kluczowe zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa ich użytkowników. Choć na co dzień nie każdy zdaje sobie sprawę z istnienia zabezpieczeń (często niewidocznych gołym okiem) to w momencie zagrożenia mogą one uratować zdrowie, a nawet życie. W budynkach wielorodzinnych za przepisy przeciwpożarowe odpowiada zarządca nieruchomości, np. wspólnota mieszkaniowa.

i Autor: Panuwat Dangsungnoen / Getty Images Odpowiedzialność za ochronę pożarową spada na zarządcę budynku, ale już do podejmowania czynności związanych z przepisami ppoż. wymagana jest osoba ze specjalnymi uprawnieniami – tytułem inżyniera pożarnictwa, dyplomem Szkoły Pożarniczej lub uprawnieniami inspektora ochrony pożarowej