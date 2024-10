Czy wdrożenie cyfrowych rozwiązań poprawi sytuację budownictwa mieszkalnego? ‒ wyniki „Globalnego badania firm budownictwa mieszkalnego” 2024

11:04

Autor: PlanRadar Globalne badanie firm budownictwa mieszkalnego 2024 ‒ wgląd w branżę, cele, wyzwania i rozwiązania od 669 firm budujących domy w 17 krajach

Prawie 80% firm budowlanych działających w segmencie budownictwa mieszkalnego zmaga się z rosnącymi kosztami, a ponad 75% cierpi na opóźnienia spowodowane niedoborem siły roboczej. Jednak aż 65% z nich wierzy, że inwestycja w technologię mogłaby poprawić wydajność i rentowność. To wnioski z najnowszego raportu PlanRadar. Czy wdrożenie cyfrowych rozwiązań poprawi sytuację?

Spis treści

Rozmowy Muratora - Aleksandra Stępniak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kluczowe wnioski z raportu Globalnego Badania Firm Budownictwa Mieszkalnego 2024

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku, firmy budowlane na całym świecie stają przed coraz większymi wyzwaniami. Z jednej strony, rosnące koszty materiałów i wynagrodzeń wywołują presję na rentowność, z drugiej chroniczne braki wykwalifikowanej siły roboczej opóźniają realizację kluczowych projektów. W tym kontekście technologia może być jednym ze sposobów na poprawę efektywności i utrzymanie konkurencyjności. Jednak, jak pokazuje raport, mimo dostrzeganego potencjału, wiele firm wciąż nie wdraża rozwiązań cyfrowych, które mogłyby złagodzić skutki tych wyzwań.

Autor: PlanRadar 1. Kluczowe wnioski wynikające z „Globalnego badania firm budownictwa mieszkalnego” 2024, w którym udział wzięło 669 firm z 17 krajów. Raport przeprowadziła i opracowała firma PlanRadar

Takie wnioski płyną z raportu Globalnego Badania Firm Budownictwa Mieszkalnego 2024 przeprowadzonego przez PlanRadar, w którym udział wzięło łącznie 669 firm z 17 krajów, dzieląc się swoimi opiniami na temat obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed sektorem.

Co jest największym problemem sektora budownictwa mieszkalnego?

Jak wskazują respondenci, największym problemem jest niedobór siły roboczej, który znacząco przyczynia się do wzrostu kosztów. W efekcie prawie dwie trzecie z nich stoi w obliczu podwyżek płac, a ponad 75% wskazuje na opóźnienia w realizacji projektów. Wyniki te, odzwierciedlają nastroje na globalnym rynku budownictwa mieszkalnego. Bieżące dane ukazują trudną sytuację sektora (Polska wpisuje się w te trendy, co potwierdzają dane opublikowane przez GUS, gdzie podaż rok do roku spadła o niemal 11%¹). Dużymi wyzwaniami dla branży jest też brak pewności co do polityki rządu oraz ograniczenia finansowe.

Pomimo mniejszej liczby budów, popyt na poziomie globalnym pozostaje silny, a prawie 75% ankietowanych stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku wzrósł lub pozostał bez zmian. Warto też podkreślić, że tylko 12% firm biorących udział w badaniu tymczasowo ograniczyło swoją działalność, co oznacza odporność branży na wskazane czynniki.

Główna przyczyna braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w branży

Zagrożeniem dla siły roboczej w branży budowlanej jest kryzys demograficzny. Wyraźnie widać, że sektor ma trudności z przyciągnięciem kolejnego pokolenia, podczas gdy poprzednie starzeje się z branży. Tymczasem tylko około 5% wszystkich respondentów stwierdziło, że problemem jest restrykcyjna polityka imigracyjna, sugerując takie wyzwania, jak malejące zainteresowanie karierą w branży, niewystarczające strategie szkoleniowe i rekrutacyjne oraz potrzeba lepszych zachęt w branży.

Bariery regulacyjne dotyczące zasobów mieszkaniowych

Większość krajów (prawie 75%) opowiada się za zmniejszeniem barier regulacyjnych dla budownictwa mieszkalnego, a Niemcy wyróżniają się pod tym względem – ponad 93 % osób zgadza się, że zmniejszenie barier jest dobrym pomysłem. Czechy, USA, Austria i Australia również cieszą się dużym poparciem, z ponad 80 % respondentów, a wszystkie kraje oprócz Serbii mają ponad 50 % respondentów popierających ten pomysł, co sugeruje powszechny i głęboki wpływ zaostrzenia przepisów na całym świecie. Wielka Brytania jest jednak wyjątkiem. Pomimo tego, że prawie 60 % respondentów opowiada się za mniejszymi ograniczeniami regulacyjnymi, znajduje się ona na szczycie listy osób, które nie zgadzają się lub zdecydowanie się nie zgadzają (ponad 25 %). Kraj ten może mieć poważne obawy co do tego, w jaki sposób deregulacja może wpłynąć na jakość lub przystępność cenową mieszkań, co można przypisać konkretnym kwestiom związanym z rynkiem mieszkaniowym lub systemem regulacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa.

Ograniczenia finansowe - trzecie największe wyzwanie

Prawie 1/3 respondentów twierdzi, że ograniczenia finansowe są kwestią kluczową. Fakt, że znalazła się ona w pierwszej trójce największych wyzwań dla firm zajmujących się budownictwem mieszkalnym, wskazuje na istotny problem, który wykracza poza

Trudna sytuacja branży budowlanej w Polsce

Sytuacja na polskim rynku w znacznej mierze pokrywa się z perspektywą globalną. Blisko 40% respondentów z Polski zgłosiło spadek popytu, natomiast 22% wskazuje, że nie uległ on zmianie w stosunku do 2023 r. Pomimo tego, ponad 57% aktywnie poszukuje nowych możliwości rozwoju dla swojej działalności.

Kluczowe wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się firmy na naszym rynku, to brak projektów i niedobór siły roboczej. To sygnał, że należy podjąć konkretne działania. Szczególnie może niepokoić brak młodych pracowników wchodzących do branży, co odczuwa więcej firm w Polsce niż w Niemczech, Czechach i innych krajach, które uwzględniono w badaniu. Wierzymy, że technologia oraz ograniczenie barier regulacyjnych mogą przynieść poprawę efektywności i wspierać rozwój przystępnego cenowo budownictwa mieszkalnego - powiedział Krzysztof Studziński, Regional Manager PlanRadar w Polsce.

Respondenci z Polski, jako główne wyzwanie wskazali brak kontraktów ‒ niemal 43% badanych. To niestety wynik znacznie powyżej globalnej średniej wynoszącej 31%. Ponadto ponad połowa ankietowanych uznała, że niedobór wykwalifikowanych kadr miał istotny wpływ na wzrost płac, co jest najwyższym wynikiem spośród badanych krajów.

Od pozostałych państw odróżnia nas także podejście do zmiany polityki imigracyjnej, które miałoby pomóc w pozyskiwaniu wykwalifikowanej siły roboczej ‒ większość respondentów (43%) nie ma zdania w tej kwestii, 39% widzi w tym szansę, natomiast 18% jest przeciwna. Jednocześnie warto podkreślić, że Polskie firmy są zgodne, iż technologia może poprawić ich wydajność i rentowność. Oceniło tak ponad 70% respondentów.

Czy wdrażanie nowych technologii w budownictwie poprawi sytuację branży?

W badaniu zapytano respondentów o rozwiązania, które mogłyby poprawić wydajność i rentowność. 65% wskazało na zwiększone inwestycje w rozwiązania technologiczne ‒ takie jak oprogramowanie do zarządzania budową i BIM (Building Information Modeling). Jednak pomimo tego spostrzeżenia, ponad 25% firm nadal nie korzysta z takich cyfrowych platform jak np. PlanRadar. Ta luka między zrozumieniem korzyści płynących z wdrożenia technologii informatycznych a faktycznym inwestowaniem w rozwiązania i umiejętności cyfrowe stanowi istotną barierę, która obecnie hamuje rozwój branży.

Rosnące koszty i niedobory siły roboczej uderzają w fundamenty sektora budownictwa mieszkalnego, podczas gdy globalny popyt na domy osiągnął krytyczny poziom. Nasze badania uwypuklają te wyzwania, ale także ujawniają poczucie optymizmu. Większość firm budowlanych jest przekonana, że technologia może poprawić efektywność pracy i podnieść zyski, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość, o ile branża będzie w stanie wypełnić lukę w zakresie wdrażania technologii. Platformy cyfrowe, takie jak PlanRadar, oferują rozwiązania, które można łatwo dostosować do potrzeb konkretnej firmy i które są proste w użyciu dla wszystkich zaangażowanych w budowę - dodaje - W okresie wysokich stóp procentowych i zmniejszonego popytu firmy mają teraz wyjątkową okazję, aby zatrzymać się i skupić na optymalizacji swoich wewnętrznych procesów. Przygotowanie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ stopy procentowe zaczynają spadać, stymulowane niedawnymi cięciami ze strony EBC i FED, które już sygnalizują możliwy wzrost popytu - komentuje współzałożyciel Sander van de Rijdt (Co-CEO).

Oprogramowanie PlanRadar

Narzędzie to usprawnia dokumentację, komunikację i raportowanie, zapewniając wysoką jakość wyników, zgodność z przepisami i utrzymanie projektów na właściwym torze. 91% klientów, którzy skorzystali z platformy, zgłasza wzrost produktywności², a 90% z nich odnotowuje zmniejszenie liczby poprawek w projektach². PlanRadar przyczynia się do zwiększenia wydajności projektów oraz usprawnienia współpracy i poprawy dokładności, co ma kluczowe znaczenie w sytuacji zarządzania niedoborami siły roboczej i optymalizacji zasobów. Więcej informacji nt. raportu dostępnych jest pod tym linkiem.

Źródła

1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-sierpien-2024-roku,5,155.html.

2. Badanie klientów PlanRadar 2023.

Zobacz galerię: Najciekawsze budynki mieszkaniowe w Polsce