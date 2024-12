Nowe mieszkania w Olsztynie. Nad jeziorem Ukiel powstanie nowe kameralne osiedle Dwa Jeziora

13:08

Osiedle Dwa Jeziora to projekt, który powstaje w otoczeniu malowniczej przyrody przy równoczesnej bliskości miasta. Inwestycja zaplanowana jest w 2 etapach, a pierwsi mieszkańcy odbiorą klucze w drugim kwartale 2027 roku. Budowa osiedla Dwa Jeziora rozpocznie się końcem bieżącego roku.

Spis treści

Novdom, to firma deweloperska założona przez właściciela rowerowej marki Kross. Inwestuje w miastach powiatowych Mazowsza i województw warmińsko mazurskiego: Ciechanowie, Mławie, Płońsku Przasnyszu, Ostrołęce, Szczytnie i Olsztynie. W tym ostatnim mieście będzie realizować swój drugi projekt po apartamentowcu Macadamia, którego budowa rozpoczęła się w czerwcu 2024 r.

Olsztyn. Dobre miejsce na inwestycje mieszkaniowe

Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego to dobre miejsce do zamieszkania lub do zainwestowania w lokum. Jest jednym z najbardziej malowniczo położonych miast w Polsce. Jego krajobraz kształtują dolina Łyny meandrująca między morenowymi wzgórzami oraz liczne jeziora – największe, Ukiel, ma powierzchnię ponad 400 ha. Miasto otulają lasy, które wdzierają się w głąb zabudowy. Wiele osiedli mieszkaniowych leży nad brzegami jezior i pośród lasów. Olsztyn to duży ośrodek przemysłowy, usługowy i miasto akademickie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Kortowie należy do czołowych uczelni w Polsce.

Stąd w ok. 2,5 godziny można dojechać pociągiem IC do Gdańska i do Warszawy. Miasto ma też połączenie kolejowe z portem lotniczym Mazury w Szymanach, ale lotnisko nie może sobie ułożyć współpracy ani z liniami lotniczymi, ani ze spółkami kolejowymi i pozostaje wciąż na uboczu linii komunikacyjnych województwa i Polski.

30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Osiedle Dwa Jeziora w Olsztynie - lokalizacja

Dwa Jeziora powstaną w bliskim sąsiedztwie jezior Ukiel oraz Tyrsko w osiedlu Gutkowo przy granicy z sąsiednim osiedlem Likusy. W sąsiedztwie przebiega droga powiatowa nr 527 w kierunku Łukty i linia kolejowa z Olsztyna do Braniewa i Bogaczewa.

Pierwszy tak duży projekt w Olsztynie

Projekt osiedla zakłada realizację 4 budynków mieszczących łącznie ponad 100 mieszkań, które swoją konstrukcją i prostym, minimalistycznym designem harmonijnie wpasują się w okoliczny krajobraz. Korzystając z wyjątkowej lokalizacji, architekci zaplanowali części wspólne i miejsca rekreacyjne, które pozwolą mieszkańcom cieszyć się urokami naturalnego otoczenia. Poza przestrzenią sprzyjającą relaksowi i sąsiedzkiej integracji mieszkańcy otrzymają także dostęp do placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Wybrane apartamenty będą miały dostęp do tarasów ulokowanych na dachach budynków z panoramicznym widokiem na jeziora. W budynkach zaplanowano komórki lokatorskie, parking podziemny oraz cichobieżne windy.

Blisko natury, wszystko na miejscu i niedaleko do centrum

To miejsce na północno-zachodnich obrzeżach Olsztyna, w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ukiel i niedaleko położonych jezior Redykajny i Tyrsko. Sąsiednie ulice wyprowadzają na leśne i polne drogi wokół Olsztyna, którymi np. na rowerze można dojechać w malowniczą dolinę Łyny. Bliskość natury, dostęp do licznych terenów zielonych, ścieżek rowerowych, a także plaży i kąpieliska umożliwi przyszłym mieszkańcom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dużym atutem jest także jednoczesne ulokowanie inwestycji blisko centralnej części miasta oraz wielu punktów usługowych i handlowych, jak również popularnych dyskontów spożywczych. Niespełna kilometr dzieli inwestycję od stacji kolei regionalnych Olsztyn Redykajny, a 300 m jest do przystanków autobusowych komunikacji miejskiej. Można stąd w ciągu 10 minut dojechać do stacji Olsztyn Zachodni jednego z dwóch głównych dworców miasta, gdzie zatrzymują się wszystkie pociągi dalekobieżne.

Dwa Jeziora są więc odpowiedzią na potrzeby tych, którzy pragną utrzymać balans pomiędzy codziennym kontaktem z naturą, a dostępem do miejskiej infrastruktury.

Termoizolacja - styropian czy wełna. MUROWANE STARCIE Piotr Laskowski oraz Radosław Murat zapraszają na "Murowane Starcie". W tym odcinku, prowadzący zetrą się o wybór termoizolacji. Co i w jakich sytuacjach wybrać, styropian czy wełnę? Zapraszamy do odsłuchu Murowane starcie To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osiedle Celulozowa we Włocławku