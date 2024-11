EnResidence powstanie we Wrocławiu. Butikowy metraż, blisko do centrum; ruszyła przedsprzedaż

Wrocławskie Krzyki zyskają nową inwestycję mieszkaniową "dla osób poszukujących nieruchomości dla siebie, jak i w celach inwestycyjnych". W budynku znajdą się 2- i 3-pokojowe mieszkania w przedziale od 25 do 45 m2. Budynek stanie niedaleko Placu Powstańców Śląskich. Deweloper DevelopMe uruchomił już przedsprzedaż mieszkań. Inwestorem jest Vortune Fund.

Sky Tower po sąsiedzku

Nowe mieszkania we Wrocławiu. EnResidence stanie w Krzykach, niedaleko Placu Powstańców Śląskich i Sky Tower. Jak informuje deweloper DevelopMe, dzięki takiej lokalizacji dostanie się do Starego Miasta zajmie 5 minut (a do Rynku 8), do Parku Południowego natomiast - 4 minuty, do Dworca Głównego - 10. Przyszli lokatorzy będą mieć do dyspozycji również dobrą komunikację miejską.

Centralna lokalizacja w połączeniu z przemyślanym projektem i konkurencyjnymi cenami sprawia, że EnResidence to aktualnie jedna z najbardziej atrakcyjnych propozycji na wrocławskim rynku nieruchomości.

– przekonuje Piotr Śliwka, Prezes Zarządu firmy DevelopMe Sp. z o.o., prowadzącej sprzedaż EnResidence.

W okolicy EnResidence znajdują się sklepy i usługi oraz placówki medyczne, oświata i urzędy.

Mieszkania 2- i 3-pokojowe, maksymalne wykorzystanie przestrzeni

EnResidence to 5-piętrowy budynek mieszkalny z mieszkaniami w metrażu od 25 do 45 m², jak mówi deweloper, zaprojektowanymi z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni (rzuty mieszkań nie są na ten moment ogólnodostępne). A ceny? 2-pokojowy lokal to koszt ok. 500 tysięcy złotych. W przedsprzedaży 10 pierwszych lokali ma zostać objętych promocją. Mieszkania mają być wyposażone w balkony, a część w tarasy.

EnResidence to butikowy projekt, który łączy w sobie wszystko, czego oczekują najbardziej wymagający klienci: prestiżową lokalizację, przemyślaną architekturę i funkcjonalne rozwiązania. To inwestycja powstająca z myślą o przyszłości, idealnie wpasowująca się w krajobraz nowoczesnego Wrocławia.

– zapewnia Krzysztof Sokalski, Prezes Zarządu firmy Vortune Fund, inwestora realizującego EnResidence.

W budynku zaprojektowano również garaż podziemny, a z myślą o inwestorach deweloper uwzględnia możliwość wykończenia mieszkania "pod klucz".

Źródło: materiały prasowe

