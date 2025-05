Przystań Reymonta we Wrocławiu. Osiedle mieszkaniowe z własnym hubem mobilności i 300-metrowym bulwarem

8:02

Autor: materiały prasowe Archicom Przystań Reymonta to osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu położone tuż nad Odrą. Wzdłuż rzeki powstanie ogólnodostępny 300-metrowy bulwar ze ścieżkami rowerowymi i terenami rekreacyjnymi.

Tuż nad Odrą we Wrocławiu powstaje mikrodzielnica – Przystań Reymonta. Realizacją inwestycji zajmuje się Archicom. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się już w przyszłym roku. Osiedle mieszkaniowe będzie miało własny hub mobilności. Wzdłuż Odry powstanie 300-metrowy bulwar ze ścieżkami rowerowymi i terenami rekreacyjnymi.

Spis treści

Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie udogodnienia czekają na przyszłych mieszkańców?

Przystań Reymonta położona jest w centrum wrocławskiego Kleczkowa. W ramach 5-etapowej inwestycji deweloper wybuduje klika budynków, które łącznie zaoferują 850 mieszkań oraz lokale handlowe i gastronomiczne.

Co więcej, wzdłuż Odry powstanie 300-metrowy bulwar ze ścieżkami rowerowymi i terenami rekreacyjnymi. Będzie on ogólnodostępny.

Przyszli mieszkańcy osiedla Przystań Reymonta będą mogli skorzystać:

trzech placów zabaw,

zamkniętej strefy dla dzieci w parterze jednego z budynków,

przestrzeni do integracji lokatorskiej,

strefy hamakowej,

strefy bookcrossingu,

punktu odbioru i nadawania przesyłek kurierskich.

Osiedlowy hub mobilności

Na uwagę zasługuje fakt, że Przystań Reymonta to pierwsza inwestycja we Wrocławiu, która będzie miała osiedlowy hub mobilności. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z elektrycznych rowerów i samochodów. Do ich wcześniejszej rezerwacji będzie przeznaczona aplikacja.

Co więcej, na terenie osiedla Przystań Reymonta zostaną rozlokowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Pula dostępnych mieszkań szybko się kurczy. Świetna sprzedaż inwestycji to dowód, że mamy gotową receptę na stworzenie wyjątkowej lokalnej społeczności i nowej relacji z miastem. Przystań położona jest zaledwie 7 minut autem i 12 minut rowerem od rynku, a jednocześnie pozwala w kwadrans załatwić wszystko, co sprawi, że codzienne funkcjonowanie będzie bardzo przyjemne – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Termin realizacji inwestycji Przystań Reymonta

Planowany termin zakończenia całej inwestycji przypada na 2028 rok. Natomiast pierwsi mieszkańcy wprowadzą się już w przyszłym roku.

W ramach inwestycje Przystań Reymonta dostępne są aktualnie mieszkania o powierzchni od ok. 26 do 108 m², dostosowane do potrzeb różnych grup klientów – od singli, przez pary, po rodziny z dziećmi i inwestorów.

Dowiedz się więcej: Przystań Reymonta we Wrocławiu - nowa inwestycja przy Odrze już w sprzedaży

Architektura-murator. Podcast 30/30 Polski pawilon na Biennale Architektury w Wenecji. Świetny, potrzebny czy zbyt błahy?