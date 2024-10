Nowe mieszkania na Jeżycach w Poznaniu. Przy Kraszewskiego powstanie stylowa kamienica z apartamentami inwestycyjnymi

Na Jeżycach obok Starego ZOO w sąsiedztwie administracyjnej granicy z Łazarzem firma Duda Development zrealizuje duży kompleks mieszkaniowy z częścią usługową. Inwestycja powstaje w jednej z najmodniejszych poznańskich dzielnic. To fantastyczne miejsce, gdzie można poczuć rytm życia współczesnego miasta.

Jeżyce – kiedyś za miastem teraz w centrum

Jeżyce, dawna miejska własność Poznania rozwijała się na szlaku z Poznania do Brandenburgii. W 1 poł. XVIII w. Rada Miejska Poznania sprowadziła do wyludnionej chorobami i wojnami wsi osadników z przeludnionego niemieckiego Bambergu. Nazywani przez okoliczną ludność Bambrami stworzyli odrębną grupę kulturową Poznania, która kultywuje swoje zwyczaje do dzisiaj. W okresie zaborów Jeżyce dzięki położeniu na trasie wylotowej w kierunku Berlina przeżyły gwałtowny rozwój, dzięki któremu przekształciły się w bogate, przypominające zabudową Poznań przedmieście, które w 1900 r. przyłączono do Poznania. Niemal regularna siatka przecinających się pod kątem prostym ulic wypełniona jest wspaniałymi kamienicami z przełomu XIX/XX w. Najciekawszy zespół zabudowy tworzy ul. Dąbrowskiego, wytyczona w 1828 r., główna ulica Jeżyc, przecinająca Rynek Jeżycki, dawniej i dzisiaj główny plac targowy dzielnicy.

Epika - brakujący element zabudowy

Ulica Kraszewskiego odchodzi od Rynku Jeżyckiego i ul. Dąbrowskiego w kierunku południowym. Nowa inwestycja Duda Development powstaje w sąsiedztwie Starego ZOO 450 m od Rynku Jeżyckiego. Zajmie wolną od zabudowy działkę, na której znajdował się od lat duży parking.

Kompleks Epika wypełni frontowym skrzydłem lukę pomiędzy istniejącymi budynkami we wschodniej pierzei ulicy. Całość utworzy obszerny czworobok zabudowy z wewnętrzny dziedziniec. Budynek swoją architekturą nawiązującą do modernizmu będzie doskonałym uzupełnieniem wielostylowej miejskiej mozaiki tworzącej się wzdłuż ulicy od ponad stu lat. To doskonała inwestycja m.in. dla osób poszukujących mieszkań inwestycyjnych przeznaczonych na wynajem. Niedaleko stąd do głównego dworca w Poznaniu, a do najbliższego wejścia na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich jest tylko 500 m.

Przy realizacji projektu firma Duda Development kolejny raz połączyła siły ze studiem CDF Architekci. Generalnym wykonawcą inwestycji została firma W.P.I.P. - Mardom.

Widok na miasto z tarasu na dachu

Przy ulicy Kraszewskiego 26 w pięciokondygnacyjnym zespole budynków inwestor proponuje 172 apartamenty i mieszkania o powierzchni 22 – 125 m² oraz pięć lokali komercyjnych na parterze od strony ulicy. W ofercie przeważają cieszące się największym powodzeniem kupujących lokale jedno- i dwupokojowe. Wszystkie apartamenty wyposażone zostaną w nawiewniki z filtrem antysmogowym. Pod budynkiem zlokalizowana została obszerna hala garażowa z miejscami postojowymi dla samochodów oraz rowerownią z gniazdami do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ekologiczne rozwiązania uzupełni zamontowana na dachu instalacja fotowoltaiczna.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z obszernego tarasu na dachu częściowo zadaszonego z zaaranżowaną zielenią. Strefę relaksu uzupełni wypełniony drzewami i krewami wewnętrzny dziedziniec.

Epika – spacerem lub autobusem

Samochód można zostawić w garażu, bo stąd jest naprawdę wszędzie bardzo blisko. Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich to tylko jeden z celów niemal w zasięgu wzroku z miejsca, gdzie powstaje Epika przy Kraszewskiego. W sąsiednim budynku jest sklep popularnej sieci dyskontów, ale najlepsze codzienne zakupy można robić na straganach i w pawilonach Rynku Jeżyckiego. Z zakupami najlepiej będzie wrócić uli. Kraszewskiego jeden przystanek autobusem. Spacerkiem lub autobusem z Kraszewskiego 26 można dostać się do odległego o 800 m Ronda Kaponiera, komunikacyjnego serca Poznania. Z tego miejsca można dojechać nie tylko w każdy zakątek miasta, ale także Polski korzystając z położonego w sąsiedztwie dworca Poznań Główny.