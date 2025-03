Inwestycja 29L w Krakowie – ważny element rozwijającego się mikrokwartału

12:29

Autor: materiały prasowe Archicom Nowa inwestycja 29L jest zlokalizowana przy Alei 29 Listopada w Krakowie.

Realizowana w Krakowie inwestycja 29L łączy funkcje mieszkaniowe i usługowe. W ramach pierwszego etapu Archicomu powstanie niemal 400 mieszkań i ponad 10 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

Spis treści

MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kontynuacja zabudowy mikrokwartału w okolicach Alei 29 Listopada

Pierwszy etap inwestycji 29L umożliwi wprowadzenie na rynek blisko 400 lokali mieszkalnych i inwestycyjnych oraz zlokalizowanych na parterze przestrzeni usługowych. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ponad 4 tys. m kw., zaś usługowa 10 tys. m kw.

Nowa inwestycja 29L to istotny element rozwijającego się mikrokwartału w okolicach Alei 29 Listopada. W przeszłości swoje projekty realizowało tu Echo Investment. W sąsiedztwie powstał AO3 Business Campus, czyli nowoczesny kompleks trzech budynków klasy A, w których znajdują się biura, restauracje, sklep spożywczy, placówki medyczne oraz paczkomaty. Powstała też infrastruktura rowerowa i tereny rekreacyjne. Budowany jest również akademik dla 630 studentów.

Kontynuowanie zabudowy tego poprzemysłowego kwartału przez Archicom dostarczy na rynek przestrzenie mieszkalne (usytuowane na najwyższych piętrach budynku) oraz usługowe.

Zalety lokalizacji inwestycji 29L

Aleja 29 Listopada należy do ważnych arterii komunikacyjnych Krakowa. Zapewnia wygodny dostęp do centrum i innych dzielnic miasta. Bliskość głównych tras, takich jak ul. Opolska i ul. Armii Krajowej, umożliwi mieszkańcom łatwe przemieszczanie się zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. Inwestycja 29L znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych i tramwajowych. Równie ważny jest dobry dostęp do obwodnicy Krakowa, zapewniającej szybki dojazd na lotnisko oraz dworzec kolejowy. W pobliżu znajduje się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.

Dodatkowym atutem tej okolicy są liczne sklepy, placówki edukacyjne, tereny zielone oraz ośrodki kulturalne, które zapewniają komfort codziennego życia.

Zobacz też: Najwyższe budynki mieszkalne Warszawy

Murowane starcie Dach - blacha czy dachówka. MUROWANE STARCIE