Kamienica „Barbary - HOME by Zeitgeist" w Warszawie już odnowiona. Jak się zmieniła?

Autor: HOME by Zeitgeist Kamienica „Barbary - HOME by Zeitgeist" Warszawa

Renowacja kamienica „Barbary - HOME by Zeitgeist" zakończona. Jak informuje zarządca (październik 2024), na nowych lokatorów czeka 46 apartamentów. Oferują wysoki standard wykończenia, z widokiem na zielony skwer kościoła Św. Barbary i zaciszne, kameralne patio.

Apartanetowiec Barbary - HOME by Zeitgeist

Historyczna kamienica „Barbary - HOME by Zeitgeist”, położona w Warszawie przy ul. Św. Barbary 6/8, otwiera swoje drzwi dla najemców. Zeitgeist Asset Management, deweloper i firma specjalizująca w zarządzaniu aktywami dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, zakończył renowację budynku. Budynek oferuje 46 lokali na wynajem, z których 24 to kawalerki, pozostałe to mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni 34 do 77 m². Każde z mieszkań ma balkon, z którego rozpościera się widok na zieleń przy kościele Św. Barbary. Standardowe wyposażenie obejmuje wykończoną kuchnię oraz łazienkę, wbudowane szafy, a także wysokiej jakości sprzęt AGD.

Historyczny obiekt

Kamienica „Barbary – HOME by Zeitgeist” to cenny historycznie obiekt. Zaprojektowana jako galeriowiec, została wzniesiona w 1960 roku w ramach rozbudowy modernistycznego gmachu Telefonów i Telegrafu przy ul. Nowogrodzkiej 45. Podczas renowacji zadbano, aby jej fasada, brama, a także metaloplastyka były bliskie oryginałowi. Wnętrza mają elementy nawiązujące do stylu epoki. W mieszkaniach znajdziemy materiały kojarzone z modernizmem, jak beton, stal i szkło, połączone z ocieplającym przestrzeń naturalnym drewnem.

Autor: HOME by Zeitgeist Apartamenty na wynajem długoterminowy „Barbary - HOME by Zeitgeist"

Dobra lokalizacja

Z racji na lokalizację w ścisłym centrum miasta oferta kierowana jest w równym stopniu do najemców indywidualnych, jaki i do firm oraz instytucji. Wygodną przystań znajdą tu zarówno młodzi profesjonaliści, którzy docenią bogate zaplecze kulinarne, rozrywkowe i rekreacyjne serca stolicy, jak i rodziny z dziećmi – dzięki bliskości zielonej infrastruktury, szkół oraz ośrodków medycznych.

