Lumea 6 ‒ nowe mieszkania na warszawskim Chrzanowie

12:34

Lumea 6 to nowy budynek, który będzie realizowany w ramach nowego etapu osiedla Bouygues Immobilier Polska na warszawskim Bemowie. Deweloper właśnie ogłosił start jego budowy. Lumea 6 to kameralny budynek z 49 mieszkaniami zlokalizowany zaledwie 450 metrów od powstającej stacji metra.

Spis treści

#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lumea 6 ‒ kolejny etap w ramach mieszkaniowego konceptu Lumea

Lumea 6 to nowy etap powstającego od czterech lat osiedla przy ul. Szeligowskiej w Warszawie. Ma zapewnić mieszkańcom to, co konieczne do wygodnego życia: dobrą komunikację, łatwy dostęp do sklepów i lokali usługowych, bliskość placówek edukacyjnych i terenów zielonych.

Atutem Lumea 6 jest kameralny charakter inwestycji. W budynku powstanie 49 mieszkań z różnymi układami i metrażami – od 28-metrowych kawalerek po przestronne 4 i 5-pokojowe mieszkania od 90 do aż 140 m2.

Na parterze budynku przewidziano cztery lokale usługowe. Aktywni mieszkańcy będą mogli skorzystać z rozwiązań przyjaznych dla rowerzystów. Deweloper zaplanował też 74 miejsca postojowe i boksy na rowery.

Autor: materiały prasowe Bouygues Immobilier Na dachu budynku będą zamontowane panele fotowoltaiczne

Chrzanów się zmienia, a dynamiczny rozwój tej części miasta sprawia, że to popularne miejsce do życia. Dotychczasowe etapy naszej inwestycji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Klienci szukali dobrze zaprojektowanych, kompaktowych mieszkań, dostrzegali potencjał dzielnicy i doceniali jakość naszych rozwiązań. Liczymy na równie pozytywny odbiór najnowszego etapu – mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Dogodna lokalizacja osiedla

Inwestycja na Chrzanowie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej drugiej linii metra. Mieszkańcy osiedla będą mogli dotrzeć na najbliższą stację pieszo w ok. 5 minut. Spółka Metro Warszawskie planuje oddanie trzech ostatnich stacji metra (Lazurowa, Chrzanów i Karolin) w drugiej połowie 2026 roku.

Estetyczne części wspólne

Budynek będzie miał jasną elewację z wysokiej jakości materiałów, a w loggiach okładzinę w kolorze drewna. Kluczem do właściwego doświetlenia mieszkań będą duże okna, przestronne tarasy i eleganckie, szklane balustrady. Mieszkańcy będą mogli spędzać czas na kameralnym patio, a mieszkania na ostatnich piętrach oraz 4 i 5-pokojowe zostaną przygotowane pod instalację klimatyzacji.

Wejście na klatkę schodową zostanie wzbogacona o duże lustra na ścianach, które dodadzą pomieszczeniom głębi. Eleganckie połączenia kolorystyczne i oznaczenia pięter w ciemnym kolorze zostaną dopełnione listwami z oświetleniem LED, które zaakcentuje portale drzwiowe.

Proekologiczne rozwiązania

Standardem inwestycji Bouygues Immobilier są zielone rozwiązania. Na dachu budynku Lumea 6 zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Na oszczędność prądu, wody i ogrzewania pozwoli mieszkańcom zamontowany w standardzie system smart home Appartme. Na ograniczenie nagrzewania się budynku wpłynie jasny i zielony dach. Do podlewania roślin w częściach wspólnych zostanie wykorzystana retencjonowana woda deszczowa.

Autor: materiały prasowe Bouygues Immobilier Widok na jasne i przestronne części wspólne z ciemnymi oznaczeniami pięter i subtelnym oświetleniem LED

Osiedle Lumea to łącznie ponad 500 mieszkań

Pierwszy etap osiedla Lumea został oddany do użytku w 2022 roku. To dwa budynki, w których swoje miejsce do życia znalazło 140 rodzin. Aktualnie trwa realizacja pięciu budynków, a po zakończeniu najnowszego, szóstego etapu, Lumea będzie liczyła ponad 500 mieszkań.