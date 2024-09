We Wrocławiu ruszyła budowa osiedla z 477 mieszkaniami na wynajem

Widzimy ogromną wartość z przekształcania terenów poprzemysłowych w obszary dostępne dla mieszkańców. Wspólnie z PKP S.A. przyczyniamy się do rewitalizacji 4-hektarowej działki przy Białowieskiej i dzięki temu będą mogli z niej korzystać nie tylko nasi najemcy, ale wszyscy wrocławianie. Ponadto inwestycja otworzy bezpośredni dostęp do nadbrzeża Odry, wzdłuż którego przebiegają popularne wśród mieszkańców Wrocławia ścieżki pieszo-rowerowe. Mam nadzieję, że ta nowopowstająca część Wrocławia stanie się nie tylko fantastycznym miejscem do zamieszkania, ale także dobrym miejscem odpoczynku i relaksu

– podkreśliła Elżbieta Chmiel, Członek Zarządu PFR Nieruchomości S.A.