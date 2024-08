Ceny mieszkań w miastach wojewódzkich – podsumowanie II kwartału 2024 r.

Największe polskie miasta jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, łącznie z turystycznym Gdańskiem, funkcjonują na zasadzie spirali przyciągając najwięcej inwestorów, studentów czy migrantów zarobkowych, co powoduje wzmożony popyt na mieszkania i ich rosnące ceny. A to wszystka bez jasnej i konkretnej deklaracji o wprowadzeniu programu Kredyt Mieszkaniowy na Start, który prawdopodobnie stworzy warunki do jeszcze większych wzrostów na rynku nieruchomości

– ocenia Konrad Pluciński, analityk rankomat.pl.