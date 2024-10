Z pozycji dewelopera gruntowego zauważamy rosnące zainteresowanie deweloperów projektami obejmującymi kawalerki. Realizacja takich projektów często zależy od lokalizacji nieruchomości oraz wymogów planistycznych. Częstym przykładem, z jakim się spotykamy jest wymagana duża ilość miejsc parkingowych, która wymusza projektowanie większych lokali, co na pewno nie ułatwia optymalizacji struktury mieszkań. W dobrze zlokalizowanych nieruchomościach z dostępem do komunikacji miejskiej mieszkańcy kawalerek rzadko korzystają z samochodów, podczas gdy przepisy wymagają zapewnienia 1,2, a nawet 1,5 miejsca parkingowego na takie mieszkanie. Klienci kupujący kawalerki zazwyczaj nie są zainteresowani miejscami parkingowymi, a deweloperzy są zmuszeni je budować, co znacznie zwiększa koszty inwestycji.