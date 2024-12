Szukasz mieszkania? Zobacz, gdzie szybko możesz je kupić i w jakiej cenie

9:40

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Sprawdź, gdzie możesz kupić nowe mieszkanie. Oferta deweloperów

Jakie nowe mieszkania aktualnie oferują deweloperzy? Mamy ofertę mieszkaniową z największych miast Polski. Gdzie i jakie nowe mieszkanie można kupić praktycznie od ręki? O gotowe mieszkania i ich ceny zapytał deweloperów serwis dompress.pl.

Spis treści

Co w Warszawie sprzedaje i po ile deweloper Matexi?

Wśród warszawskich inwestycji mamy łącznie około 70 gotowych do odbioru mieszkań, w przedziale od 33 mkw. do 90 mkw., gdzie przeważają lokale trzypokojowe. Oferta jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji. Na Bielanach, w projekcie Sokratesa 11a oraz inwestycji Na Bielany średnia cena za metr kwadratowy to około 17 600 zł - mówi Katarzyna Kwiatkowska, Sales Office Manager, Matexi Polska

W dzielnicy Praga Północ w projekcie Na Okrzei cena wynosi średnio około 25 000 zł/mkw. W perspektywie kolejnych dwóch miesięcy planujemy także zakończyć budowę I etapu inwestycji Sady Żoliborz. W ofercie posiadamy jeszcze 55 mieszkań, w średniej cenie około 26 600 zł/mkw.

Mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Murapol

Grupa Murapol oferuje blisko 300 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych. W puli znajdują się zarówno kawalerki oraz dwu, trzy, czteropokojowe, a nawet przestronne pięciopokojowe mieszkania. Najwięcej lokali, do których klucze można otrzymać zaraz po zakupie jest obecnie Gdańsku. Klienci mają tam do wyboru łącznie 95 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych.

Sporo lokali gotowych do odbioru znajduje się również w Bielsku-Białej. Oferujemy tam 54 mieszkania w inwestycji Murapol Trzy Lipki. Niewiele mniej, bo 45 lokali mają do dyspozycji nabywcy w Poznaniu. W Bydgoszczy w ramach Murapol Osiedla Akademickiego dostępnych jest 30 mieszkań, a w siewierskim Murapol Siewierz Jeziorna 33 lokale. Ostatnie gotowe do odbioru mieszkania mamy również w sosnowieckich Murapol Apartamentach na Wzgórzu - mówi dr Iwona Sroka, członek zarządu Murapol SA.

Co ciekawe, wymienione lokale zostały objęte programem Mieszkaniowy Cashback. W ramach promocji Grupa Murapol gwarantuje nie tylko odbiór własnego lokalu przed końcem grudnia. Decydując się na zakup mieszkania lub apartamentu inwestycyjnego w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Siewierzu lub Sosnowcu i regulując płatność jeszcze w tym roku, można liczyć na bonus w postaci zwrotu 3 proc. ceny nabytego lokalu, a jeśli decyzja o zakupie została podjęta podczas Mieszkaniowego Dnia Otwartego, to wysokość zwrotu wzrasta do 4 proc. Do końca pierwszego kwartału 2025 roku przewidujemy też oddanie do użytku kolejnych 160 lokali w Toruniu, po 50 mieszkań w Łodzi i Siewierzu oraz 34 lokali na terenie Krakowa.

Ceny gotowych mieszkań od Atal

W inwestycji Źródlana Residence zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim mamy w ofercie gotowe mieszkanie o powierzchni 48 mkw. w cenie ponad 364 tys. zł. W katowickim projekcie Atal Sky + można kupić lokal o metrażu 60 mkw. w kwocie 608 tys. zł. W osiedlu Skwer Harmonia w Krakowie mieszkanie wielkości 75 mkw. jest do nabycia w cenie 5837 648 zł.

W Panoramie Reden w Chorzowie jest w ofercie lokal 42 mkw. w cenie ponad 375 tys. zł. W łódzkiej inwestycji Nowe Miasto Polesie ukończone mieszkanie o powierzchni 77 mkw. można kupić za 647 738 zł. W poznańskim projekcie Zacisze Marcelin jest dostępny gotowy lokal o metrażu 57 mkw. w cenie około 601,5 tys. zł. Od razu odebrać klucze można także do mieszkania o powierzchni 72 mkw. w osiedlu Atal City Square we Wrocławiu, które oferujemy w cenie 807 786 zł.

W inwestycji Sokolska 30 Towers w Katowicach mamy również w sprzedaży lokal usługowy o powierzchni 107 mkw. w cenie 1 115 743 zł. We Wrocławiu w Atal City Square lokal wielkości przeszło 100 mkw. jest do nabycia za 1 132 428 zł.

Od 10 900 zł do 16 600 zł za metr od dewelopera Eco Classic

Najbliżej odbioru jest trzeci etap inwestycji Moja Północna na warszawskim Tarchominie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na koniec roku. Mamy tam dostępnych około 20 proc. mieszkań. Do nabycia są mieszkania dwupokojowe o powierzchni około 36 mkw. w cenie od 16 600/mkw., trzypokojowe o metrażu 67 mkw. w kwocie od 13 800 zł/mkw. i wielkości 91 mkw. w cenie od 10 900 zł/mkw.

Murator Remontuje #2: Wyburzanie ściany działowej Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Domy i mieszkania od Ronson Development - sprawdź gdzie i ile zapłacisz

Obecnie oferujemy gotowe do odbioru mieszkania oraz takie, których budowa zakończy się w najbliższych miesiącach, w kilku inwestycjach w różnych miastach Polski. W Warszawie, w inwestycji Ursus Centralny (2E), dostępnych jest 41 mieszkań o metrażach od 38 do 95 mkw. Są to głównie mieszkania trzypokojowe, ale w ofercie znajduje się także 13 mieszkań dwupokojowych oraz jedno czteropokojowe. Ceny wynoszą od 616 tys. zł do 1,2 mln zł - wyjaśnia Agnieszka Gajdzik–Wilgos, Menager ds. Sprzedaży Ronson Development

W inwestycji Miasto Moje dostępnych jest 8 mieszkań o metrażach od 54 do 61 mkw., w tym jedno dwupokojowe i siedem trzypokojowych, w cenach od 700 tys. zł do 770 tys. zł.

W ramach projektu Nova Królikarnia można nabyć 5 domów o powierzchni od 247 do 363 mkw., w cenach od 5,2 mln zł do 5,5 mln zł.

W Szczecinie, w inwestycji Nowa Północ, dostępnych jest 10 mieszkań o metrażach od 41 do 71 mkw., w tym jedno dwupokojowe, jedno czteropokojowe oraz osiem trzypokojowych. Ceny wynoszą od 400 tys. zł do 600 tys. zł.

We Wrocławiu, w inwestycji Viva IIB, oferujemy 4 mieszkania, w tym jedno jednopokojowe oraz trzy dwupokojowe, o metrażach od 65 do 104 mkw., w cenach od 700 tys. zł do 900 tys. zł.

Z kolei w Poznaniu, w inwestycji Grunwald Między Drzewami dostępne są 2 trzypokojowe mieszkania o powierzchni 60 mkw., w cenach od 660 tys. zł do 680 tys. zł.

Oferta mieszkaniowa Grupy Robyg

Gotowe lokale usługowe o powierzchni 193 mkw. i 237 mkw. mamy we Wrocławiu w inwestycji Legnicka Residence. Można je kupić w cenie 12 000 zł / mkw. netto. W tym osiedlu na nabywców czekają ukończone mieszkania jednopokojowe o powierzchni 31-36 mkw. w cenie 14 500 - 15 800 zł / mkw. brutto. Trzypokojowe 67-72 mkw. w kwocie 13 000 - 13 600 zł/mkw. i czteropokojowe o metrażu 79 mkw. za 12 000 zł - 12 300 zł/mkw.

W projekcie Jagodno część domów jest gotowych i część będzie do odbioru w drugim kwartale 2025 roku. Nieruchomość o powierzchni 80 – 82 mkw. można kupić w tej inwestycji w kwocie 10 280 zł-11 274 zł/mkw. brutto. W Porcie Popowice oferujemy gotowe lokale usługowe wielkości 125-127 mkw. w budynku F w cenie 12 000 zł netto/mkw.

W warszawskiej inwestycji Jutrzenki 92 mieszkania czteropokojowe o metrażu 77-84 mkw. mamy w sprzedaży w kwocie 11 850 zł – 11 940 zł/mkw. brutto. W osiedlu Royal Residence Wilanów natomiast kawalerkę wielkości 34 mkw. można kupić za 20 400 zł/mkw. brutto. Dwa pokoje o powierzchni 41 – 47 mkw. są do nabycia w cenie 19 422 zł – 20 200 zł/mkw. brutto, a 73 metrowy, trzypokojowy lokal oferujemy w kwocie 18 800 zł/mkw. brutto.

W Łodzi mieszkania sprzedaje Archicom

Większość lokali sprzedajemy zanim zakończy się inwestycja. Wobec tego oferta mieszkań gotowych do odbioru lub takich, których budowa zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie jest stosunkowo ograniczona. Aktualnie oferujemy ponad 100 tego rodzaju lokali, które poza nielicznymi wyjątkami dotyczą inwestycji realizowanych w Łodzi – Fuzja, Zenit i Wodna 17 BOHO. Metraże wspomnianych mieszkań, których ceny zaczynają się od 9900 zł za mkw., oscylują w granicach od 31 mkw. do 69 mkw. W zdecydowanej większości są to lokale jednopokojowe.

Ceny mieszkań od spółki Lokum Deweloper

Na zrealizowanym osiedlu Lokum Verde oferujemy mieszkania o metrażu od 38 do 88 mkw., a ich ceny zaczynają się od 599 tys. zł. Mamy tu również lokale wykończone pod klucz. To wyjątkowa inwestycja położona na wrocławskim Zakrzowie, której znakiem rozpoznawczym są dziedzińce wypełnione bujną i różnorodną roślinnością. Dlatego nazywamy ją też zielonym osiedlem-ogrodem - mówi Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper.

Ostatnie gotowe mieszkania dostępne są także na osiedlu Lokum Monte, zlokalizowanym w Sobótce, w malowniczym otoczeniu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. To kameralny kompleks z własną strefą wellness i ogrodem pełnym roślin charakterystycznych dla lokalnej flory. W ofercie mamy ostatnie przestronne mieszkania o powierzchni od 70 do 100 mkw., w cenie od 699 tys. zł.

Z kolei w zrealizowanej części osiedla Lokum Porto, dysponujemy zarówno mieszkaniami, jak i lokalami usługowymi. Ta inwestycja to idealne miejsce dla tych, którzy chcą zamieszkać w pobliżu tętniącego życiem centrum, ale cenią sobie także bliskość natury. Tu doskonałą oprawę dla nowoczesnej architektury stanowią alejki spacerowe z różnorodną zielenią i oczkami wodnymi. W zakończonych etapach oferujemy szeroką gamę mieszkań - od 30 do 128 mkw., których ceny rozpoczynają się od 599 tys. zł. W tej lokalizacji posiadamy także lokale i biura do wynajęcia o metrażu od 98 mkw. Docelowo osiedle będzie liczyło około 1000 mieszkań, więc jest to miejsce z ogromnym potencjałem na prowadzenie biznesu.

Budlex sprzedaje w Warszawie (od 15 tys. zł za metr) i Bydgoszczy (od 8,5 tys. zł)

W Warszawie oferujemy gotowe do odbioru mieszkania w cenie od 15 tys. zł/mkw. W tej lokalizacji dostępne są już tylko cztery lokale, ponieważ zainteresowanie tą inwestycją jest bardzo wysokie. W Bydgoszczy posiadamy szerszy wybór gotowych mieszkań w cenie od 8,5 tys. zł/mkw. Ta oferta dla osób poszukujących pierwszego mieszkania, jak i dla inwestorów. W niektórych projektach dostępne są także lokale usługowe.

252 mieszkania w warszawskich Włochach od Aurec Home

Kończymy budowę wyjątkowej części ekologicznego osiedla Miasteczko Jutrzenki - Dzielnica Lawendy. Dzielnica lokalami Lawendy obejmuje trzy nowoczesne budynki z 252 mieszkaniami. Duży atut to także lokalizacja osiedla, przystanek autobusowy jest oddalony o 390 metrów, szybka kolej SKM i WKD gwarantują 15-minutowy dojazd do śródmieścia. Na terenie osiedla działa strefa rekreacyjna Aurec Active z placami zabaw i wodnymi atrakcjami dla dzieci w bezpiecznych, ogrodzonych przestrzeniach. Jest to nowoczesne osiedle zlokalizowane w zielonej części warszawskich Włoch. Popyt na mieszkania z Dzielnicy Lawendy jest bardzo duży, o czym świadczą liczne rezerwacje lokali i podpisane umowy kupna-sprzedaży.

Od 15 500 zł do 24 000 zł za mkw w Warszawie od Mennicy Polskiej

Obecnie realizujemy duży projekt z terminem oddania na trzeci kwartał 2025 roku. Łącznie będzie to 747 lokali. W ofercie mamy jeszcze pojedyncze mieszkania od 29 metrów kwadratowych, poprzez lokale dwu i trzypokojowe, na czteropokojowych apartamentach z widokiem na Wisłę kończąc. Ceny zaczynają się od 15 500 zł za mkw., a kończą na 24 000 zł za mkw. za wysokiej klasy apartamenty na wyższych kondygnacjach z unikalnymi widokami na panoramę Warszawy - Adrian Sączek, dyrektor Działu Sprzedaży Produktów Deweloperskich w Mennicy Polskiej

W inwestycjach mieszkaniowych, które realizuje spółka, zawsze planujemy lokale użytkowe, które następnie wynajmujemy. Nie są one przeznaczone na sprzedaż.

Od Okam Capital kupisz mieszkania i lofty w Łodzi, Warszawie i Katowicach

Strefa Progress w centrum Łodzi przy Piotrkowskiej 217 oferuje gotowe mieszkania oraz lofty. To pierwsza nasza realizacja mieszkaniowa w tym mieście, stworzona z myślą o komforcie i wygodzie mieszkańców. Łączy nowoczesne przestrzenie mieszkalne z miejscami rekreacyjnymi, przestrzenią co-workingową oraz funkcją fitness - podaje Monika Szostek, Marketing Manager, Okam Capital.

W inwestycji CityFlow przy ulicy Redutowej w Warszawie gotowe mieszkania znajdują się w pierwszym etapie. Klient ma możliwość obejrzeć inwestycję, zobaczyć architekturę zabudowy, zapoznać się z zagospodarowaniem terenu.

W trakcie realizacji jest też Warzelnia, ostatni budynek w ramach kompleksu Bohema – Strefa Praga przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Podjęliśmy się ambitnego zadania przywrócenia do życia pofabrycznych trenów produkcyjnych na Pradze-Północ. Kompleks Bohema jest gotowy, prezentuje się pięknie pod kątem architektury i zagospodarowania terenu, a jego składowa - historyczny budynek Warzelnia oferuje lokale typu loft o metrażach od 73 mkw. do 103 mkw.

W Katowicach natomiast w ramach gotowej oferty dysponujemy ostatnim lokalem typu Penthouse w ukończonym budynku D inwestycji Inspire. W trakcie budowy są mieszkania w ostatnich etapach inwestycji w Dolinie Trzech Stawów.

Ostatnie mieszkania w Activ Investment

Nasza strategia sprzedaży, zakładająca, że 100 proc. mieszkań znajduje nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy, w praktyce przynosi oczekiwane rezultaty. Przykładem może być inwestycja Staw Płaszowski w Krakowie, gdzie na etapie budowy parteru sprzedaliśmy już 90 proc. dostępnych mieszkań - mówi Monika Kudełko, dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Marketingowej.

Podobnie sytuacja wygląda w Gliwicach – I i II etap (budynki A,B,C,D) realizowanej tam inwestycji Osiedla Area Park, został całkowicie wyprzedany jeszcze przed ukończeniem prac budowlanych.

W Warszawie, w ramach obecnie realizowanego I etapu inwestycji ŚwiatoVida sprzedano już 70 proc. mieszkań, mimo że dopiero „wychodzimy z ziemi”. Taka dynamika sprzedaży pozwala przypuszczać, że również tam wszystkie lokale znajdą nabywców przed zakończeniem inwestycji. W ostatnich latach przypadki, w których mieszkania pozostawały dostępne po zakończeniu budowy, należały do wyjątków.

Murowane starcie Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video