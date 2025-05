Apartamenty Park Matecznego w Krakowie. Rusza kolejny etap inwestycji. Powstanie 114 mieszkań blisko natury

7:57

W ramach kolejnego etapu krakowskiej inwestycji Apartamenty Park Matecznego powstaną dwa budynki. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców zostanie przekazanych 114 mieszkań. Osiedle mieszkaniowe znajduje się w sąsiedztwie Parku Zdrojowego i w pobliżu ronda Matecznego. Planowany termin odbiorów przypada na IV kwartał 2027 roku.

Spis treści

Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Powstanie 114 mieszkań blisko natury

Dom Development przystępuje do następnego etapu krakowskiej inwestycji Apartamenty Park Matecznego, który obejmuje budowę dwóch budynków. Łącznie powstanie 114 apartamentów o metrażach od 29 mkw. do 136 mkw.

Nowy etap to kontynuacja dotychczasowej koncepcji architektonicznej. Zakłada ona kaskadową zabudowę o wysokości do 4 pięter oraz zróżnicowane przestrzenie do życia — od kompaktowych kawalerek po przestronne apartamenty z tarasami lub ogródkami.

Tak jak w poprzednich fazach, w wybranych mieszkaniach zostaną zamontowane spiralne schodki prowadzące na prywatne tarasy, znajdujące się na dachu.

Planowany termin rozpoczęcia odbiorów zaplanowano na IV kwartał 2027 roku.

Jakie udogodnienia czekają na przyszłych mieszkańców?

Wysokiej jakości materiały wykończeniowe i nowoczesne technologie to wspólny mianownik dla wszystkich etapów osiedla mieszkaniowego Apartamenty Park Matecznego.

Części wspólne będą się wyróżniać dzięki eleganckim detalom. Mineralna płytka klinkierowa na fasadzie to nawiązanie do stylu krakowskich kamienic. We wnętrzach znajdą się sztukaterie, złote elementy identyfikacji wizualnej oraz stylowe oświetlenie.

Inteligentny system kontroli dostępu Blue Bolt umożliwi mieszkańcom zdalne zarządzanie dostępem do budynków i części wspólnych za pomocą smartfona.

Do dyspozycji mieszkańców zostanie przekazane 135 miejsc postojowych, znajdujących w podziemnym parkingu. Dzięki temu na powierzchni powstaną wygodne ścieżki spacerowe i strefy relaksu z ławkami i miejscami do odpoczynku.

Autor: materiały prasowe Dom Development Apartamenty Park Matecznego w Krakowie. Powstanie 114 mieszkań. W realizacji dwa budynki.

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Osiedle mieszkaniowe Apartamenty Park Matecznego zostało zaprojektowane z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływ na środowisko naturalne.

Osiedlowa zieleń pomoże obniżyć temperaturę w czasie upałów, ograniczy obecność szkodliwych substancji w powietrzu oraz zwiększy zdolność terenu do zatrzymywania wody. Będzie również wspomagała rozwój lokalnej bioróżnorodności.

Zielone dachy poprawią warunki mikroklimatyczne, zapewnią lepszą izolację termiczną i akustyczną, a także wzmocnią ochronę górnej części konstrukcji przed uszkodzeniami.

Co więcej, budynki zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne, dzięki czemu zmniejszy się emisja CO 2 , a rachunki za za energię elektryczną w częściach wspólnych będą niższe.

Autor: materiały prasowe Dom Development Apartamenty Park Matecznego w Krakowie. Wejście do budynku.

Nowoczesna i zrównoważona tkanka miejska Krakowa

Realizacja Apartamentów Park Matecznego wpisuje się w koncepcję tworzenia nowoczesnej i zrównoważonej tkanki miejskiej Krakowa.

Inwestycja powstaje w miejscu terenów poprzemysłowych, nadając temu miejscu nowy charakter.

Konsekwentnie rozwijamy Apartamenty Park Matecznego, odpowiadając na duże zainteresowanie klientów oraz dynamiczne zmiany na krakowskim rynku nieruchomości. Projekt przyciąga uwagę atrakcyjną lokalizacją obok Parku Zdrojowego Mateczny oraz bliskością węzła komunikacyjnego przy rondzie Matecznego. Nowe budynki utrzymują wysokie standardy architektoniczne i technologiczne wypracowane w pierwszym etapie, co gwarantuje spójność całego założenia. W efekcie, do niedawna zdegradowany teren przekształcimy w atrakcyjną i otwartą przestrzeń, przywracając ją miastu i jego mieszkańcom – mówi Marcin Rams, prezes zarządu Dom Development Kraków.

Autor: materiały prasowe Dom Development Apartamenty Park Matecznego w Krakowie. Start odbiorów zaplanowano na IV kwartał 2027 roku.

Docelowo w ramach całej inwestycji Apartamenty Park Matecznego powstanie łącznie 9 budynków i ok. 600 lokali. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Oddanie do użytku pierwszego budynku zaplanowano na koniec tego roku, a czterech kolejnych na 1 kwartał 2026 roku.

Opracowane na podstawie materiałów prasowych Dom Development

Architektura-murator. Podcast 30/30 Nie chcę, ale… Konieczny i Grodzicki o realiach pracy w architekturze

materiały prasowe, opracowanie redakcja